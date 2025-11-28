Trembëdhjetë persona u vranë në një bastisje izraelite në Sirinë jugore të premten. Damasku akuzon Izraelin për një “sulm kriminal” në një fshat ku Izraeli tha se trupat e tij u qëlluan gjatë një operacioni për të arrestuar militantët. Ushtria izraelite tha se gjashtë ushtarë u plagosën, tre prej tyre rëndë, nga zjarri i militantëve gjatë bastisjes në fshatin Beit Jinn.
Numri i viktimave tregon se bastisja izraelite u shndërrua në një nga më vdekjeprurësit që kur Presidenti Bashar al-Assad u rrëzua një vit më parë. Izraeli bombardoi shpesh Sirinë kur ajo drejtohej nga Assad dhe rriti operacionet e saj ushtarake në vend pasi ai u rrëzua, duke përmendur qëllime që përfshijnë mbajtjen e militantëve larg kufirit.
Ushtria izraelite tha se trupat e saj kishin nisur një operacion për të ndaluar të dyshuarit që i përkisnin Jama’a Islamiya – një grup islamist sunit libanez që qëlloi raketa në Izrael nga Libani gjatë luftës në Gaza – duke i akuzuar ata për përfshirje në “komplote terroriste”. Ushtria e përshkroi bastisjen si pjesë të operacioneve rutinë në zonë në muajt e fundit.
Agjencia shtetërore siriane e lajmeve SANA, e cila raportoi 13 persona të vrarë dhe dhjetëra të plagosur, tha se forcat izraelite bombarduan Beit Jinn në orën 3:40 të mëngjesit dhe trupat izraelite hynë në fshat. Banorët u përballën me forcat izraelite, të cilat reaguan, duke çuar në “përleshje të dhunshme”, shtoi ajo.
Ushtria izraelite tha se “terroristë të armatosur” qëlluan mbi trupat e saj dhe ata u përgjigjën me zjarr “së bashku me ndihmë ajrore”. “Një numër terroristësh u eliminuan”, tha ajo.
Zëdhënësi i ushtrisë izraelite Avichay Adraee tha se Izraeli nuk do të lejonte “terrorizmin dhe elementët terroristë të vendoseshin në kufijtë tanë” dhe se tre persona të dyshuar “për përfshirje në komplote terroriste” ishin arrestuar të premten. Ushtria izraelite i akuzoi ata për vendosjen e pajisjeve shpërthyese të improvizuara dhe “planifikimin e sulmeve të ardhshme ndaj Izraelit, përfshirë edhe raketat”.
Ministria e jashtme e Sirisë tha se sulmi izraelit vrau më shumë se 10 civilë, përfshirë gra dhe fëmijë, dëmtoi pronën dhe detyroi banorët të largoheshin nga shtëpitë e tyre, duke akuzuar Izraelin për kryerjen e një “krimi të plotë lufte” dhe duke paralajmëruar se sulmet kërcënuan sigurinë dhe stabilitetin në rajon. I pyetur për koment mbi deklaratën e ministrisë siriane, një zëdhënës i zyrës së kryeministrit të Izraelit iu referua Reuters-it deklaratës së ushtrisë izraelite mbi bastisjen, e cila nuk përmendi akuzën e ministrisë së jashtme.
