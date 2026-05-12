Përhapja e lajmit për heqjen e non gratës së Sali Berishës nga SHBA, është diskutuar sot në studion e Off the Record me Andrea Dangllin. Gazetari Poli Hoxha tha se në SHBA po lobohet për këtë çështje, ku janë hedhur shumë para dhe mund të vijë ndonjë lajm.
“Është e vërtetë që edhe para fushatës La Civita nuk tha asnjë fjalë për këtë çështje, por gjithë enturazhi i Berishës thoshin që në mars. Është hapur këto ditët e fundit e kam nga kanalet e whatsapp, jo të PD madje kolegu i Rilindjes (Demokratike) thoshte që sot i hiqet legjendës. Një deputete ka thënë një gjysmë fjale dhe gazetarët e kanë përhapur. Për çështjen edhe mund të vijë ndonjë lajm po lobohet në SHBA është marrë një kompani fuqishme janë hedhur shumë para”.
Bazuar në informacionet e tij, gazetari thekson se Berishës i është ofruar e njëjta marrëveshje si në rastin e Dodik në Bosnjë Hercegovinë, për heqjen e non gratës, për të hequr dorë nga politika.
“Administrata është pragmatiste, është e njëjta kompani që ia hoqi Dodikut, lidhjet që kanë me kabinetin e Trump e Rubios është shumë e afërt. Çështja është që e njëjta kompani ia hoqi Dodikut në Bosnjë hercegovinë, por u quajt marrëveshje strategjike që Dodik të largohej nga politika. Unë kam dëgjuar në atë periudhë dhe më vonë që edhe zotit Berisha i është ofruar në vjeshtë e fund të vitit të kaluar, që siç po punojmë me Dodik po punojmë edhe me ju që largohuni nga politika e të ecim përpara. Nuk ka kthyer përgjigje Berisha, nuk kam informacion po di që te i vetmi njoftim e vetmja letër që i është drejtuar Rubios nga kompani ku është përmendur edhe alfapress.al. Te kjo letër kishte një fjali që zoti Berisha nuk është më aktiv në politikë që disa media e kapën dhe unë e kapa. U bë një tronditje këtej dhe brenda 24 orëve është reflektuar. Nëse ti largohesh nga politika kemi shans të ecim para me heqjen e non gratës. Nuk është nder që një vend të ketë një ish-president e ish-kryeministër non grata. Mënyra si u menaxhua nga Berisha duke thënë që institucionet e SHBA janë blerë me para ishte një furtunë”.
