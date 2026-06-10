Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas tensioneve të raportuara gjatë një proteste, ku protestuesit hoqën flamurin e LGBT-së.
Në një deklaratë të shpërndarë në rrjetet sociale, Rama shprehu qëndrimin e tij të qartë kundër çdo forme bullizimi dhe përjashtimi.
“Kjo nuk është Shqipëria në të cilën ne besojmë, dhe sigurisht që nuk është Shqipëria që po ndërtojmë si anëtar krenar i familjes evropiane”, tha Rama.
Ai shprehu “solidaritet të plotë me djalin e bullizuar” dhe shtoi se “asnjë qenie njerëzore nuk duhet të poshtërohet, përjashtohet ose të sulmohet për të qenë ndryshe”.
“Turp për bullizuesit”, shkruan kryeministri.
Deklarata e kryeministrit Rama vjen në ditën e 11-të të protestës së qytetarëve që kërkojnë anulimin e investimeve në Zvërnec dhe zonat e mbrojtura.
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