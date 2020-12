“Ky rast nuk ka ndodhur gjatë ekzekutimi të një aksioni policor ku për shkak të një rikoshetë apo një arsye tjetër, kjo është një vrasje aksidentale në kushtet dhe rrethanat që do i saktësojë drejtësia.

Si do e përkufizonte ndryshe qeveria për të mundësua dhe marrjen enjë vendimi të qeverisë. Në aspektin politik kemi marrë të gjitha përgjegjësitë që na takojnë.

Ka dy ngjarje që kanë në thelbin e tyre humbjen e jetës, ka një ngjarje në 2020 ku një punonjës policie i mori perëndia mend dhe ka qëlluar mbi një person.

Ka dhe një ngjarje të 2011 ku unë me dhjetëra mijëra ishim në protestë ku kurrsesi në asnjë rrethanë nuk mund të krahasohet me këto lloj protestash dhe mbi turmë është qëlluar dhe janë vrarë 4 persona.

Këtu as nuk u bë fjalë që urdhër-arrestet të ekzekutoheshin dhe urdhër-dhënësit u graduan për urdhrin që dhanë, në rastin tonë ministri dha dorëheqjen. Dorëheqjen e Veliut e kërkon Berisha e Meta. Urdhri për dhunë në protesta është orkestruar nga Ilir Meta.

Për fat të mirë situata në Shkodër ka mbetur vetëm me disa dëme në selinë e PS por skenari ka qenë të përplaseshin me policinë , ajo ka vepruar me maturi.

Berisha nga këto protesta kërkon arkivole të tjera. Unë dyshoj dhe mos qoftë e vërtetë, se në repertorin e Berishës janë edhe tritoli e dinamiti te shtyllat e tensionit të lartë para viti të ri.

Këtu nuk bëhet fjalë për protestë popullore, ajo nisi me disa djem e vajza , por që dhuna që e shoqëroi më pas nuk ishte dhunë ë tyre, por dhuna e orkestruar nga Berisha.

Nuk është përgjegjësi e ministrit ajo që ka ndodhur, por akti moral për të dhënë dorëheqjen duhet përshëndetur. Ne ndjejmë një përgjegjësi morale se si një punonjës policie ka kryer një krim me armën e shtetit, por në 2011 ndodhi një gjë e tillë por nuk u morr asnjë përgjegjësi”, tha Balla për Report Tv.

/a.r