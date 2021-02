Fatos Nano mbetet një nga politikanët më të rëndësishëm të Shqipërisë që pas rënies së komunizmit deri në vitin 2005 kur dhe u largua nga politika aktive.

Në një intervistë për emisionin Opinion, Nano është shprehur se largimet dhe rikthimet e tij në politikë kanë qenë të gjitha të llogaritura, me përjashtim të vitit 2005.

“Rikthimet kanë qenë të arsyetuara. Pra ishin të kalkuluara në kohën që kanë ndodhur dorëheqjet, me përjashtim të atij të fundit. Kur unë dhashë dorëheqjen nga kryetar partie dhe thirrja Kongresin në ’98, unë llogarita që do t’i jepja kohë vetes të dilja nga zinxhirët e kryetarit ku duhet t’ju shërbesh të gjithëve dhe të merrja një tur në bazën e partisë për të përgatitur Kongresin dhe për t’i tronditur mbështetësit e panumërt të Nanos që ore mos na iki me gjithë mend ky. Dhe funksionoi pra, rikthimi ishte i kalkuluar. Fitova Kongresin.

Ose rikthimi në qeveri. Unë u largova në fund të ’98 për një arsye thelbësore, ballafaqimi dhe konflikti Nano-Berisha për shkak të Berishës kishte arritur kulmin dhe nuk dihet se si do përfundonte. Atëherë arsyetova që po nxjerr dy fytyra të reja, Majko-Meta, dhe realisht konflikti u zbut për një kohë që i shërbeu dhe administrimit të krizës së Kosovës. Pra në këto raste kanë qenë të kalkuluara rikthimet.

Dhe nuk mund t’i dorëzohesh kaq kollaj në një karrierë si e imja kësaj ndasjes qarkullimi i elitave, po pse rrini pse s’ikni. Në politikë të mban vota” – tha Fatos Nano.