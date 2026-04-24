Ermiona Lekbello ka ndërprerë rrugëtimin e saj në Ferma VIP 3.
Ajo qëndroi deri në leximin e zarfit, ku ishte në televotim së bashku me DJ Bujaka dhe Gresën.
Sipas verdiktit të publikut, DJ Bujaka dhe Ermiona ishin më pak të preferuarit. Megjithatë, ajo nuk pranoi ta kryente sfidën dhe u largua me dëshirë nga Ferma VIP 3.
“Unë po e lë rrugëtimin tim këtu. Ju përshëndes të gjithëve dhe shpresoj të bëheni njerëz më të mirë me njëri-tjetrin. Kam një energji jo të mirë këtu. Nuk mundem dot të rri më në këtë ambient. Këtu ndodhin gjëra që unë nuk i mbaj dot”, tha Ermiona.
Leave a Reply