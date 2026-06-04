Sot u mbajt protesta e pestë në Tiranë me thirrje kundër ndërtimit të resortit luksoz në Zvërnec. Edhe ditën e sotme, dukej se pjesëmarrësit dëshironin të ruanin imunitetin e protestës ndaj partive politike, e veçanërisht ndaj atyre të vogla e të reja, që përpiqen të kapitalizojnë situatën në mbështetje elektorale.
Një ndër pankartat e shpalosura në tubim, ishte pikërisht thirrja që Arlind Qori i “Lëvizjes Bashkë”, Agron Shehaj i “Partisë Mundësia”, dhe Adriatik Lapaj i “Shqipëria Bëhet”, të qëndronin larg protestës, duke i quajtuar ata paterica të pushtetit të kryeministrit Edi Rama.
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