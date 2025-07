Shtetasi Ilir Lloshi është liruar nga gjykata pas u ndalua gabimisht, pasi përkonin gjeneralitetet dhe vendbanimi i tij me personin që dyshohej të ishte i përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës. Lloshi e ka mohuar çdo lidhje me këtë aktivitet kriminal, duke u shprehur në gjykatë se nuk ka dalë asnjëherë jashtë vendit.

Në seancën gjyqësore, Lloshi u përball me bashkëpunëtorin e drejtësisë Erion Alibej, dhe pas ballafaqimit me fotot, gjyqtari konfirmoi se nuk bëhej fjalë për të njëjtin person. Kjo ka çuar në lirimin e tij, pasi nuk ka prova të mjaftueshme që lidhin Lloshin me grupin kriminal.

Ndërkohë, Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka konfirmuar masat e sigurisë arrest me burg për pesë shtetas të tjerë të dyshuar për përfshirje në trafikun ndërkombëtar të drogës, të zbuluar nga të dhënat e siguruara nga platforma e komunikimit Sky ECC dhe nga deklaratat e bashkëpunëtorit të drejtësisë, Erion Alibej. Ata janë:

Artur Hoxhosmani, Klevis Hoxhosmani, Ermir Ndrejaj, Erjon Alibej dhe Plarent Dervishaj.

Vëllezërit Hoxhosmani kanë mohuar përdorimin e platformës Sky ECC. Edhe Ermir Ndrejaj ka kërkuar një masë më të butë sigurie, për shkak se vuan nga një sëmundje e rëndë. Ndërsa Plarent Dervishaj ka preferuar të largohet nga salla e gjyqit pas një paralajmërimi nga gjykata për mosfolur pa leje.

