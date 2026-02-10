Adriatik Lapaj deklaroi pas protestës së Partisë Demokratike dhe fjalimit të Sali Berishës, se beteja kundër kryeministrit Edi Rama nuk fitohet me protesta simbolike apo të përkohshme.
Duke folur për Studio24, nga sheshi para kryeministrisë, Lapaj u shpreh se lëvizja që ai përfaqëson ndodhet prej 65 ditësh në protestë të pandërprerë dhe se që në fillim ka kërkuar një bashkim qytetar, pa logo dhe simbole partiake, vetëm me flamurin kombëtar.
Sipas tij, nevoja për të rrëzuar qeverinë dhe për të demokratizuar vendin është urgjente dhe kërkon një angazhim të vazhdueshëm qytetar.
Lapaj: Kemi 65 ditë në protestë pa ndalim. Jam në protestë gjatë gjithë kohës. Nuk kam qenë në protestën e PD-së; u zhvendosëm pak më tutje.
Që në fillim kemi qenë të qartë: kemi dalë në protestë pa logo partiake, vetëm me flamurin kombëtar. Kemi kërkuar një bashkim qytetar të të gjitha grupeve, duke lënë simbolet dhe logot mënjanë.
Ne kemi thënë se duhet një bashkim i madh qytetarësh. Kjo ndodh vetëm nëse i zhbëjmë “gardhet” e partive dhe heqim logot. Nëse më kërkoni të bashkohemi me PD-në, atëherë pse të mos bashkohet edhe PD-ja me një parti tjetër? E vetmja mënyrë është që logoja të lihet mënjanë dhe bashkimi të ndodhë në shesh.
Grupit të Hasimjas nuk i kemi thënë jo në parim. Nevoja për të rrëzuar Edi Ramën është sot, po ashtu edhe nevoja për të demokratizuar Shqipërinë dhe për të ndryshuar Kodin Zgjedhor. Bashkimi duhet të jetë qytetar.
Nëse e kanë seriozisht betejën me Edi Ramën, le të zbresin këtu, të qëndrojnë këtu dhe ta organizojmë këtu rezistencën. Nuk besoj te protestat “turistike”, sepse me protesta të tilla Edi Rama mund të qëndrojë edhe 100 vjet në pushtet, po të ketë jetë.
