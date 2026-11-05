Analisti Ibsen Elezi, i ftuar në emisionin “Real Story” në ABC News, ka komentuar lëvizjet e reja politike në Shqipëri, duke u ndalur te Arlind Qori dhe Adriatik Lapaj.
Elezi u shpreh se lëvizja e Arlind Qorit paraqet një organizim më serioz politik, por sipas tij, ndërthurja me pikëpamjet marksiste e vështirëson realizimin e objektivave të saj.
Ndërsa për Adriatik Lapajn, analisti tha se ai e ka kuptuar se dalja në këtë formë përbën një dështim. Elezi theksoi se partitë e reja nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht modele të reja politike.
“Kalojmë tek pjesa e Arlind Qorit, ka një lëvizje më serioze politike, por duke qenë se e ndërthur me këtë linjën e marksiste, atij i bëhet e pamundur realizimi…Janë pikëpamje marksiste nuk zënë më vend. Ndërsa Adriatik Lapaj e ka ditë mirë se dalja në këtë formë është dështim. Këta janë parti të reja, por nuk janë modele të reja. Kur partia ndërlidhet me modelin është parti e re”, tha më tej ai.
Leave a Reply