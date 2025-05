Kryetari i Koalicioni “Nisma Shqipëria Bëhet”, Adriatik Lapaj, po ndjek procesin e numërimit të votave nga Parku Olimpik, aty ku do të numërohet vota e diasporës. Në një intervistë për RTSH 24, Lapaj tha se shpresa e tij për ndryshim varet pikërisht nga vota e diasporës.

Ai tha se është kundër bllokimit të proceseve, ndërsa shtoi se ka shpresa se koalicioni i tij do të ketë një rezultat të mirë në këto zgjedhje.

“Ajo që duhet të adresohet është se të fortët bredhin rrugëve të republikës dhe bëhet të zotët e orëve të natës. Unë bëj pjesë te ata njerëz që nuk synoj bllokimet por të ecet para me procesin. Me ligjin elektoral që kemi qarqet e vogla kanë një problem se njerëzit e kanalizojnë votën e mund të humbet mandati. Diskutim ynë ka qen ën qarqet e mëdha, ne po ndjekim procesin. Unë skam hyrë në këtë garë as për t’u qarë dhe as për t’u ankuar rrugës. Ne kemi 600 vëzhgues në të gjitha KZAZ-të dhe rezultati ynë do varet nga vota e diasporës. Rezultatet që do marrim do të jetë shumë i mirë në këto zgjedhje dhe do jetë një rezultat i marrë me dinjitet me vota të pabëra dhe të pa kërcënuara”, tha Lapaj.