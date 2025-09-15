Drejtuesit i “Lëvizjes Shqipëria Bëhet”, Adriatik Lapaj, në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN, tha se e vlerëson vendimin e Ana Dajkos për të mos e dorëzuar mandatin te të tjerët edhe pse nuk e do atë.
Lapaj paralajmëroi se Dajko nuk do të jetë një deputete e zakonshme, por do të përfaqësojë qytetarët me mbështetje të fortë ligjore dhe institucionale.
“Nuk ka më njeri në Shqipëri që nuk e di që u bë bashkë gjithë sistemi që të detyronte një lëvizje që mori 64 mijë vota që të mos përfaqësonte qytetarët? U përdor standard tjetër për PSD-në? Për ne u përdor standard tjetër?
Kjo duhet të revoltojë çdo qytetar. Unë kam për detyrë që të luftoj për të drejtën? Bëri fjalë njeri për atë mandatin që u ndërrua për 5 minuta në Fier? Përdorën një kalë Troje, një tradhtar.
Ana Dajko nuk e ka dashur dhe nuk e do mandatin, por e mban si të vetmen mënyrë që të mos ia japë një tradhtari. Është nënë e nderuar e 2 djemve dhe e 3 nipërve e mbesave. E ndoqa, e pashë emocionin e saj. Foli me emocionin e nënës. Është njeriu më i ndershëm i asaj salle.
KAS ka 5 vetë, 3 të PS dhe 2 të PD dhe këta të PD-së qeshnin me këta të Ramës. Këta që bëjnë sikur zihen, kjo opozita nuk mbante anën e një subjekti opozitar. Ajo nuk do të jetë deputete e zakonshme, por do të jetë përfaqësuese ndryshe, do të ketë pas 7 avokatë që do të përgatitin rezoluta dhe ajo do t’i depozitojë me shkresa dhe akte,” tha Lapaj.
