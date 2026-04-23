Me një ikonë me zemër të thyer dhe një foto bardhezi të Rexhep Qoses, kryeministri Edi Rama ka shprehur ngushëllimet për ndarjen nga jeta të akademikut. Në një postim në rrjetet sociale kreu i qeverisë shprehet: “Lamtumirë shqiptar i mirë! Ngushëllime vëllazërore familjes, të afërmve e miqve të Profesor Rexhep Qoses”.
Rexhep Qosja u nda sot nga jeta. Sipas njoftimit të familjes, ceremonia e varrimit është zhvilluar në dhe private, vetëm në praninë e familjarëve të ngushtë, duke përmbushur amanetin e të ndjerit.
Familja ka bërë me dije se nuk do të organizohet ceremoni pritjeje dhe nuk do të marrë pjesë në aktivitete institucionale, duke kërkuar respektimin e privatësisë në këtë moment zie.
Rexhep Qosja konsiderohej një nga intelektualët më të shquar shqiptarë, me një kontribut të madh në letërsi, kritikë letrare dhe studime historike, duke lënë pas një trashëgimi të rëndësishme në kulturën shqiptare.
Leave a Reply