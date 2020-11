Ka ndërruar jetë pasi ishte i infektuar me Covid-19, kitaristi dhe muzikanti që bëri epokë në fillim të viteve ’90 me emra të njohur të muzikës shqiptare në atë kohë, me të cilët bënë revolucion pas ndërrimit të sistemeve.

Është fjala për basistin e njohur, Artur Kruja, i cili u nda nga jeta në moshën 61-vjeçare. Bëhet e ditur se ai ishte i infektuar nga koronavirusi.

Edhe pse mjekët u përpoqën shumë, madje atë e dërguan edhe në Turqi, nuk arriti që të fitonte betejën me virusin.

Lajmin e trishtë e kanë konfirmuar edhe miqtë e Arturit, duke e kujtuar atë për muzikën e prodhuar dh4e humorin e tij fin në grup.

“Keqardhje për Turin e mrekullueshëm me të cilin kam kujtime shumë të bukura, një nga pjestarët e grupit X, muzikant i talentuar dhe me botë shpirtërore shumë positive. Do të mbaj mend për humorin tënd të spikatur dhe për atmosferën që krijoje në grup. Lamtumirë shoku ynë e ngushëllime familjes” shkruan këngëtari i njohur, Dashnor Diko, në rrjetet sociale.