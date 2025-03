Gazetari i mirënjohur sportiv, Saimir Demi është përcjellë mesditën e së hënës (24 mars) në banesën e fundit.

Qindra njerëz, vërshuan drejt hollit të Radio Televizionit Shqiptar për t’i dhënë lamtumirën e fundit gazetarit profesionist, prindit, bashkëshortit të mirë, shokut e mikut që si pakkush gëzonte respektin e të gjithëve.

Emri i mirë dhe puna e ndershme, ishin pasuria më e madhe që do të kujtohet në breza dhe do të shërbejë si një shembull frymëzimi për gazetarët e rinj.

Në një intervistë me gazetarin Dëfrim Methasani, sekretari i Përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit, Ilir Shulku, kujtoi raportin e afërt me mikun e tij të ndjerë.

“Nga ana profesionale pa diskutim që ka qenë një nga gazetarët sportivë më të mirë, por do të thoja edhe nga ana njerëzore, familjare, si një shok i mirë, unë kam mbresa të pashlyera me Saimirin,” u shpreh z. Shulku.

“Pavarësisht se dhimbja nuk mund të hiqet, të jep njëfarë ngushëllimi shpirtëror kur shikon se sa shumë njerëz dhe dashuri është mbledhur rreth këtij njeriu, që vërtet e meritonte. Gjithkush ka bërë minimumin e asaj që ka bërë Saimiri gjatë jetës dhe karrierës së tij si një mësues, gazetar me përvojë, me tolerancë e intuitë të rrallë, në një gazetari ku shpesh po humbet kuptimi i fjalës, ai ishte ndër të rrallët që i dinte peshën dhe rëndësinë fjalës dhe dinte ta përdorte atë me kujdes. Ishte një edukator i brezave të tërë të gazetarëve, ku përfshihem edhe unë. Nëse Saimiri gazetar ishte një emblemë, Saimiri njeri ishte e pamundur të gjesh fjalë për t’i përshkruash mirësitë dhe karakteristikat e tij,” tha kryeredaktori i RTSH Sport, Rinald Bregasi, gjatë kryerjes së homazheve në hollin e RTSH-së.

Kryeredaktori i lajmeve në redaksinë e Sportit në Radio Televizionin Shqiptar, ndërroi jetë pas një beteje të gjatë me sëmundjen, në moshën 57-vjeçare. Demi lë pas një trashëgimi të paçmuar dhe një vend të pazëvendësueshëm në panteonin e gazetarisë së shkruar dhe audiovizive.