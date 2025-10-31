Nga Bardhyl Minxhozi
Besoj se per ne, qe e kemi njohur Fatos Nanon heret, dalja e tij krye te tranzicionit ne vitin 1990, nuk ishte rastesi.
Fatosi i atehershem pa “pushtet”, kishte patur gjithmone “pushtetin” e kultures, te dijes, dhe tolerances!
Te gjitha keto e benin ate mendjehapur dhe liberal te “pandreqshem.”
Prandaj koha dhe historia e sollen ne skene Fatos Nanon, jo thjesht si nje individ, por si nje lider natyral te ndryshimeve te medha te tranzicionit!
Fatos u largua krejt natyrshem nga politika, jo thjesht dhe per shkak te politikes, por sepse ishte nje njeri i civilizuar!
Fatos Nano po largohet sot jo thjesht si nje ish-kryeminister, por si nje qytetar i madh dhe i respektuar!
Lamtumire shoku im, dhe miku i shtrenjte i familjes time!
Fatos Nano!
