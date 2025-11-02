Mijëra qytetarë, krerët e shtetit dhe të politikës i dhanë lamtumirën e fundit ish-kryeministrit dhe liderit historik të PS, Fatos Nano. Homazhet bënë bashkë politikën majtas e djathtas, krerët e besimeve fetare e deri tek personalitetet nga rajoni, mes tyre Albin Kurti, zv.kryeministri i Maqedonisë, Haxhia e kreu i BDI, Ali Ahmeti, të cilët i dhanë lamtumirën e fundit njeriut që la gjurmë të thella në politikën shqiptare të pas viteve ’90.
Mes lotëve dhe dhimbjes së madhe, bashkëshortja e tij, Xhoana Nano foli për historinë e dashurisë, rolin e Nanos për Shqipërinë dhe burgosjen e padrejtë me urdhër të Berishës.
“Hakmarrja ishte cilësi që nuk e kishte e nuk pranonte ta njihje. Këtë e dëshmoi pas burgimit të padrejtë. Solli një jetë të re, e konsideronte jetën politike, ji përplasje, por garë dhe konkurrencë, marrëveshje dhe kompromis”, tha Xhoana Nano.
Ndërkohë kryeministri Edi Rama tha gjatë fjalës së tij e kujtoi Fatos Nanon si mik, si udhëheqës dhe si njeri që la gjurmë të pashlyeshme në historinë politike të vendit. Burgosjen e kujtoi edhe Rama, kur tha “të paskan dashur edhe ata që të kallën në burg”.
“Sa të paskan dashur e admiruar, edhe ata që s’të lanë shkop ndër rrota pa të vënë dhe gurë kurrë pa të hedhur, mezi paskam pritur të të tregojnë dashurinë sapo të merrnin vesh që nuk do ti hapësh më sytë. Dhe ata që të kallën në burg duke të akuzuar si vjedhës dhe erdhën të vrasin në zyrë duke të mallkuar si vrasës e që të lëshuan mbi fytyrë për vite me radhe tërë të zezat e gjuhës shqipe, veç ta shihje se si ta kanë qëndisur aq bukur fjalët e admiratës së tyre”, tha Rama.
Kreu i PD, Sali Berisha nuk mori pjesë, ndërsa si përfaqësues të PD dërgoi Flamur Nokën dhe Agron Gjekmarkajn. Homazheve nuk iu bashkua as Presidenti Bajram Begaj që ndodhet jashtë shtetit.
Në respekt për kontributin e Fatos Nanos në jetën publike dhe politike të vendit, 2 nëntori është shpallur edhe ditë zie kombëtare. Të gjithë flamujt në institucionet shtetërore janë ulur në gjysmë shtizë. Në fund, me nderime, trupi i Nanos do të niset nga Pallati i Kongreseve për në banesën e fundit, që do të jetë në Sharrë. Familja ka kërkuar të kryejë në privatësi, në shtëpi edhe shërbesën e ritualit ortodoks për Fatos Nanon, i cili ishte i pagëzuar dhe i martuar me Xhoanën në Kishën Ortodokse Shqiptare.
Fatos Nano ndërroi jetë të premten e 31 tetorit në një prej spitaleve private në kryeqytet ku po qëndronte prej 24 ditësh. Gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar ndjeshëm pas problemeve kronike kronike respiratorë. Së fundmi ai pësoi arrest kardiak e më pas vdekje klinike të trurit.
4 herë kryeministër i Shqipërisë, Fatos Nano do të mbahet mend si një lider historik i të majtës, vizionar për Shqipërinë dhe një prej figurave më të rëndësishme të politikës gjatë periudhës së tranzicionit.
