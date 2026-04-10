Kongresmeni amerikan Eliot Engel është ndarë nga jeta në moshën 79-vjeçare.
Ai përfaqësoi shtetin e New York-ut në Dhomën e Përfaqësuesve për më shumë se tre dekada, nga viti 1989 deri në vitin 2021, duke qenë një nga figurat më të njohura të politikës amerikane.
Engel njihej si një mbështetës i fortë i çështjes shqiptare në Shtetet e Bashkuara, veçanërisht për angazhimin e tij në mbrojtje të Kosovës gjatë viteve të luftës.
Gjatë konfliktit në Kosovë, ai i bëri thirrje presidentit të atëhershëm amerikan, Bill Clinton, për ndërhyrje ushtarake me qëllim ndalimin e spastrimit etnik ndaj shqiptarëve nga forcat serbe.
Kontributi i tij vijoi edhe pas luftës, ku Engel ishte një nga zërat pro pavarësisë së Kosovës, e cila u shpall në vitin 2008.
