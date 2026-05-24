U përcoll sot në banesën e fundit mes nderimeve nga Familjarë, akademikë dhe artistë “Mjeshtri i Madh” Birçe Hasko.
Aktori i dhjetëra roleve e karaktereve të veçantë do të prehet në vendlindje, në Dukat të Vlorës.
Kolegë e aktorët të Haskos shprehën mirënjohje për kontributin e tij në kinematografinë shqiptare mes emocioneve dhe lotëve.
“E vlerësoi atë si një mik dhe koleg të paharruar, me një integritet të lartë qytetar e njerëzor, duke theksuar se karakteret e tij në kinematografi do të jenë të vështira për t’u zëvendësuar”, u shpreh Timo Flloko.
Kiço Londo shtoi: “U shpreh se arti shqiptar humbi një emblemë. Ai kujtoi se përtej teknikës së aktrimit, Hasko u mësoi studentëve njerëzoren”.
“Shkroi se Hasko e bëri karakterin e tij ‘popullor’ të pavdekshëm, duke gërshetuar humorin spontan me rreptësinë dhe mjeshtërinë e interpretimit”, tha Mevlan Shanaj.
Me ndarjen e tij nga jeta skena shqiptare humb një artist të rrallë, ndërsa publiku një figurë të dashur, që me dhjetëra rolet dhe interpretimin e tij do të mbetet në memorien e artit shqiptar.
Ndër interpretimet e tij më të spikatura veçohen roli i Milos te “Shi në plazh”, si dhe rolet në filmat “Radiostacioni”, “Njeriu me top”, “Koncert në vitin 1936”, dhe “Përrallë nga e kaluara”. Për kontributin e tij, ai mbante titujt “Artist i Merituar”, “Profesor” dhe “Mjeshtër i Madh”.
