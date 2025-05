Regjisori Kujtim Çashku, teksa bëri homazhe për Piro Milkanin, ka folur për mediat duke ndarë kujtime nga miqësia e tij me regjisorin Piro Milkani.

“Analiza është vetëm vlerësim i një natyre për të thënë se Milkani la pasuri që do të frymojë. Do t’i flasë brezave se në qëllimin final të tij, artisti nuk është i lidhur me jetën fizike. Do të frymoj në breza, vepra e Piros ka qenë vepër e lidhur me një lloj përpjekje për ta pasuruar jetën e shqiptarit, për ta qytetëruar atë dhe zbutur agresivitetin prej të cilit nuk jemi akoma të shëruar totalisht“, u shpreh ai.