Tirana ishte kthyer në shtëpinë e tyre për tre vite e gjysmë. Këtë të premte, ish-trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit, Sylvinho, së bashku me dy ndihmësit e tij, Pablo Zabaleta dhe Dorival Junior, i dhanë lamtumirën e fundit miqve dhe bashkëpunëtorëve të ngushtë.
Në një takim jo formal të organizuar nga FSHF-ja, kreu i këtij institucioni, Armand Duka, foli me fjalë zemre për ish-pjesëtarët e stafit teknik të kuqezinjve.
“Ne jemi sot këtu për t’ju falenderuar për kontributin tuaj në futbollin shqiptar me ekipin Kombëtar, që realisht është simboli i futbollit shqiptar, simboli i të gjithë shqiptarëve.
Gjatë 3 viteve, Sylvinho, Doriva dhe Zabaleta kanë dhënë një kontribut maksimal. Kanë përjetuar momente të bukura, jo vetëm në rezultate. Rezultati është padyshim i rëndësishëm, por ajo që mbetet është edhe dinjieti me të cilin ata kanë përfaqësuar fanellën shqiptare.
Përkushtimi me të cilin ata kanë punuar gjatë këtyre tre viteve, bën që në fund të mbetet miqësia dhe dashuria jonë, fakti që jemi pothuajse të gjithë si FSHF këtu për t’i falenderuar”, tha mes të tjerash Armand Duka në fjalën përshëndetëse.
Treshja morën si dhuratë nga një fanellë të personalizuar të Kombëtares me numrat përkatës, por ajo që binte në sy kishte të bënte me fjalën ‘Forever’, përgjithmonë, të stampuar në to.
Të martën FSHF konfirmoi se Sylvinho dhe stafi i tij nuk do të rinovonin me FSHF-në, teksa Rolando Maran do të ulet në stolin e Kombëtares me një kontratë deri në vitin 2028.
