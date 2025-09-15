Pedagogu Roland Lami thotë se qeveria Rama 4 e ka qëllim kryesor integrimin në BE.
Në emisionin “Real Story” në ABC News, Lami u shpreh se komisioni për integrimin duhet t’i takonte opozitës dhe të ishte monitoruese.
“Struktura në të cilën duhet ta bësh legjitim këtë projekt, nuk të ndihmon, e ke në pengesë. Po të shikosh precedentin e komisioneve strategjike kombëtare drejtohen nga opozita. Duhet ta marrësh këtë legjitimitim edhe nga opozita. Opozita është ajo që është. Ka nevojë edhe për një lloj monitorimi. Filtri më i mirë, në këtë rast është opozita. Jam dakord. Komisioni Evropian është filtri final. Unë mendoj që duke u nisur nga qëllimi i mirë, më duket si provokim, për të agravuar sjelljen e opozitës. Provokim për të radikalizuar sjelljen e opozitës. E shoh të panevojshme, të pajustifikueshme. Pavarësisht, qëllimit të mirë, nuk e shoh të justifikuar në raport me çfarë janë praktikat e mira në vendet e tjera, ku janë zhvilluar këto procese”, theksoi ai.
