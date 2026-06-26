Ministri i Brendshëm, Besfort Lamallari, ka postuar këtë të premte, 26 qershor, një video të Igballe Berishës, e cila një ditë më parë, u shpall “person i padëshiruar” në Shqipëri.
Në atë video, ajo shprehet se Albin Kurti është lideri i saj politik, ndërsa ai shpirtëror, Mojtaba Khamenei.
Në përgjigje të këtyre deklaratave, Lamallari shkruan se “është domosdoshmëri të merresh me nxitës dhe ekstremistë”, referuar zonjës e cila sipas tij, bindjet që ka do t’i mbajë larg Shqipërisë për të paktën 15 vitet e ardhshme.
“Sepse në Shqipërinë vend anëtar i #NATO-s dhe së shpejti pjesë e Bashkimit Evropian, nuk ka vend për khameneizmi është baraz me terrorizmin, ekstremizmin, obsurantizmin! Një turp më vete edhe përzierja e emrit të kryeministrit të nderuar të Kosovës në përroin psiqik të kësaj zëdhënëseje të një shteti të shpallur me konsensus shtet terrorist nga Kuvendi i Shqipërisë”, shkruan ministri në rrjetet sociale.
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