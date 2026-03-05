Ministri i Drejtësisë, Besfort Lamallari, ka firmosur urdhrin për masa disiplinore ndaj 3 noterëve dhe 2 ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme. Konkretisht ndaj noterit J.Gj në Devoll u dha masa “vërejtje me paralajmërim për heqje licence” dhe gjobë në vlerën 500.000 lekë të reja.
Fillimi i hetimit disiplinor ndaj noterit nisi pas denoncimit në emisionin investigativ “Stop” në Tv Klan.
Ndaj noteres V.D në Fier është dhënë masë “vërejtje me paralajmërim për heqje licence” dhe gjobë 500.000 lekë të reja.
Për noteren M.V në Tiranë është dhënë masa “vërejtje”
Veç 3 noterëve, Ministri i Drejtësisë, Besfort Lamallari, ka firmosur masë me gjobë ndaj dy ndërmjetësve të licencuar të pasurive të paluajtshme në Tiranë, me vlerë përkatësisht 100.000 lekë të reja dhe 50.000 lekë të reja. Këto janë gjobat e para të vendosura ndaj ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme, për të cilët Ministri i Drejtësisë ka urdhëruar një verifikim të plotë të aktivitetit të tyre në qytetin e Tiranës.
Ministria e Drejtësisë do të vijojë kontrollet dhe masat disiplinore ndaj çdo shkeljeje të konstatuar apo të denoncuar nga qytetarët dhe mediat, me qëllim garantimin e standardeve ligjore dhe mbrojtjen e interesit të qytetarëve në shërbimet noteriale.
