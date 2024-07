Uji “Lajthiza” ka qenë alternative e parë e konsumatorëve gjatë vitit 2023. Ashtu sikurse ka qenë përgjatë gjithë kohës, që nga momenti kur është hedhur në treg. Ashtu sikundër vazhdon të jetë edhe përgjatë këtij viti në vijim. Sigurisht që ky nuk është as opinion e as perceptim, por thjesht një realitet i konfirmuar nga shifrat. Gjatë vitit 2023 kompania performoi në mënyrë të shkëlqyer, duke realizuar një volum aktiviteti prej afro 3,6 miliardë lekë. Me një rritje të ndjeshme krahasuar me një vit më parë, kur kompania regjistroi një aktivitet në kuotën e 2,8 miliardë lekëve. Arsyeja se pse konsumatorët e kanë zgjedhje të parë ujin “Lajthiza” është e lehtë për tu kuptuar. “Lajthiza” është uji më cilësor në treg dhe këtë e vërtetojnë analizat e kryera në institucionet më prestigjoze ndërkombëtare. Por së fundmi këtë e konfirmon edhe Instituti Ndërkombëtar i Shijes, me qendër në Bruksel, i cili i ka dhënë ujit ‘Lajthiza” çmimin superior të shijes.

Çfarë është vlerësimi për shijen superiore?

Jeta është shumë e shkurtër për të mos ngrënë dhe pirë mirë.

Të paktën kështu besojnë në Institutin e Shijeve. Kjo është arsyeja pse u krijua Çmimi i Shijes Superiore.

Çmimi Superior i Shijes është një certifikim i dhënë nga Instituti Ndërkombëtar i Shijes për produktet ushqimore dhe pijeve që kaloi nëpërmjet një vlerësimi sa më pozitiv të shijes nga një panel master-shef dhe somelierësh të klasit botëror.

Që nga viti 2005, ata kane vlerësuar mijëra produkte nga mbi 100 vende. Falë jurisë te këtyre ekspertëve të nivelit të lartë të gastronomisë, çmimi Superior Taste është i njohur gjerësisht në industrinë e Ushqimit dhe Beverage. Është me shume gjasa certifikimi më prestigjioz i shijes në mbarë botën.

Çfarë thotë vlerësimi i shijes për produktin?

“Shija” është një përvojë njerëzore shumëshqisore që është jashtëzakonisht e fuqishme dhe komplekse. Ajo kombinon të dhëna nga një sërë kriteresh shqisore, duke përfshirë aspektet vizuale, aromatike, shije dhe teksturale, si dhe ndjesinë përfundimtare në gëlltitje.

Një produkt të cilit i është dhënë çmimi i shijes Superiore është një produkt që ka kaluar një vlerësim ndijor të secilit prej 5 kritereve të mësipërme nga ekspertë profesionistë të shijes dhe ka arritur një rezultat mesatar mbi 70%.

Kjo do të thotë që produkti është i mire krijuar, i ekuilibruar dhe i shijshëm. Çdo vit vlerësohen mijëra produkte, por certifikohen vetëm më të mirat.

Kush i vlerëson produktet?

Juria përbëhet nga më shumë se 250 master-shef dhe somelierë.

Çdo anëtar jurie zgjidhet me kujdes bazuar në përvojën e tyre të shijimit; ata janë vënë në qendër të vëmendjes nga konkurset e master-shefave dhe somelierëve dhe nga institucionet e specializuara si Le Guide Michelin dhe Gault & Millau.

Me prejardhje nga mbi 20 vende, anëtarët e jurisë së Institutit të Shijes janë të gjithë të jashtëm dhe të pavarur. Njohuritë e tyre për shijet dhe aftësia e tyre për të dhënë komente përkatëse vlerësohen dhe monitorohen vazhdimisht nga Komiteti i Degustimit të Institutit të Shijeve.

Vlerësimet bëhen ne mungese shikueshmerie te produktit dhe në heshtje të plotë. Anëtarët e jurisë nuk e shohin paketimin dhe nuk dinë as emrin e markës dhe as emrat e prodhuesve.

Master-shefat dhe somelierët nuk bëjnë kurrë gjykime bazuar në ndjenjat e tyre të brendshme; ata ndjekin një metodologji objektive të bazuar në 5 kriteret e analizës ndjesore ndërkombëtare.

SLOGANI: Ujë Mineral Natyral magjikisht i freskët, delikat, duke te lënë përshtypjen e një pastertie hyjnore ne qiellze!

Komentet e përgjithshme:

Ky është një produkt i shkëlqyer me një pamje të qartë dhe një shije delikate minerale.

Një ujë qe shuan etjen, duke te lene ndjesine e nje butesie te kadifejte ne goje.

Një kënaqësi për të pirë vetëm ose me një vakt.

Një produkt shumë mahnitës në kategorinë e tij.

Vizioni:

Vizualisht me një shkëlqim dhe reflektim mahnitës, I cili tregon një produkt te një cilësie mjaft te larte.

Nuhatja:

Ndjesitë nuhatëse te këtij produkti tregojnë një arome neutrale, delikate dhe mineralisht fine.

Vlerësimi final i ndjesisë:

një produkt i brishte harmonik që të lë në gojë shijen e një pastërtie të mëndafshte. Lehtësisht acide dhe cilësi freskuese. Duket qartë pra që kemi të bëjmë me një vlerësim të studiuar e të merituar të ujit, tashmë të mirënjohur e të famshëm, “Lajthiza