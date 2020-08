Ka nderruar jete ne moshen 82 vjeçare, mamaja e kryeministrit Rama, Aneta. Lajmin e shperndau ne rrjetet sociale vete Edi Rama, duke postuar mesazhin e meposhtem:

Ishe drita dhe guri këndor i shtëpisë ku u rritëm e u bëmë burra, e ku mbetëm gjithnjë fëmijë. E di, që deri sa të shoh dot diellin e yjet do të jesh me mua, e bukur dhe e fortë si askush. Do të na mungosh shumë, por asgjë më shumë nuk bëje dot për ne sesa e pamundura që bëre plot përkushtim gjithë jetën, prandaj prehu në paqe mam🙏

