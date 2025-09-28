Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, përsëriti sot se ekziston “një mundësi reale për diçka të madhe në Lindjen e Mesme”, pa dhënë detaje të mëtejshme.
“Kemi një mundësi reale për diçka të madhe në Lindjen e Mesme. Të gjithë janë gati për diçka të veçantë, për herë të parë. Do ta bëjmë”, shkroi ai në një postim në Truth Social.
Siç dihet, të premten presidenti i SHBA-së tha se ishte afër një marrëveshjeje për t’i dhënë fund luftës në Rripin e Gazës dhe për të kthyer pengjet në Izrael.
