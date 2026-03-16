Java e 16-22 marsit sjell një dinamikë më pozitive në marrëdhënie për disa shenja të horoskopit. Hëna e Re në Peshq më 18 mars sinjalizon fillime të reja, ndërsa kthimi i Mërkurit më 20 mars ndihmon në sqarimin e mendimeve dhe emocioneve. Në të njëjtën kohë, fillimi i Dashit dhe ekuinoksi i pranverës në të njëjtën ditë japin kurajë për hapa të rinj në jetën personale.
Gaforrja
Për Gaforret, një e vërtetë mund të zbulohet në mënyrë të papritur. Bashkimi i Hënës me Mërkurin retrogradë në Peshq më 17 mars sjell një kuptim më të thellë rreth jetës dashurore. Është një kohë për të kuptuar se çfarë dëshironi vërtet nga një marrëdhënie dhe çfarë keni nevojë nga partneri juaj. Për ata që janë beqarë, e njëjta energji mund të sjellë qartësi rreth një romance të kaluar ose ndjenjave të pazgjidhura. Kjo mbyllje e rrethit mund të hapë rrugën për një fillim të ri më të shëndetshëm.
Peshorja
Peshoret po hyjnë në një periudhë veçanërisht dinamike, pasi sezoni i Dashit, i cili fillon më 20 mars, aktivizon fuqishëm sektorin e marrëdhënieve. Kjo energji mund të sjellë guxim dhe shërim në një marrëdhënie, por nevojitet kujdes para se të merren vendime të rëndësishme. Për ata që janë beqarë, kjo periudhë mund të sjellë njohje të reja dhe interes të madh në jetën dashurore. Megjithatë, është mirë të shmangni idealizimin dhe të jepni kohë për ta njohur vërtet personin që hyn në jetën tuaj.
Akrepi
Akrepëve u bëhet thirrje të lënë pas plagët e vjetra dhe të shohin përpara. Pas një periudhe përpunimi emocional brenda marrëdhënies, është koha të vendosni se si dëshironi të jetë e ardhmja juaj. Hëna e Re në Peshq më 18 mars ju ndihmon ta shihni partnerin tuaj ashtu siç është sot dhe jo përmes prizmit të zhgënjimeve të së kaluarës. Nëse jeni beqarë, mund të shfaqet një person që ka perspektiva për diçka thelbësore.
