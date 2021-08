Dashi

Nje lajm me i bukur do ju qetesoj dhe do ndjeni se keni nje mundesi per te rregulluar gjerat e ngaterruara sidomos ne lidhje me qellimet shoqerine apo nje udhetim te rendeishem Po keshtu ju rikthehet oreksi ne ceshtjet e zemres

Demi

Nje ceshtje ekonomike qe lidhet dhe me punen do perparoj ne diten e sotme Nje investim rikthehet per tju lumturuar disi dhe per te sstabilizuar remujen e bere berdalle me njerzit e afert dhe eproret

Binjaket

Sot hena ne shenjen tuaj te pakten do na cliroj nga fiksimet dhe detyrimet te cilat i kemi marre me seriozisht se duhet kohet e fundit Te paret qe perfitoni jeni ju

Gaforrja

Nje clirim shpirtëror do ndodh edhe per ju ne diten e sotme dhe ju duhet nje udherefyes i mire qe tju coj ne rrugen e duhur. Ne te kundert cdo devijim mund te jete i veshtire me vone

Luani

Nje lajm i mire edhe per ju dhe nje takim fatlum qe do ju coj drejt nje mirekuptimi ne biznes dhe ne cift Kjo dite duhet te jete nje kthehse para diteve me perballje qe priten

Virgjeresha

Do keni nje lajm te mire per nje ndryshim ne lidhje me punen Shikojeni me kujdes kete mundesi Sot ju favorizohen pune qe lidhen me shtetin

Peshorja

Sot eshte nje dite rikuperuese energjish per ju Ju kthehet fati ne dashuri dhe ne mireqenie Do filloni te ndjeni veten prape ne forme dhe me sharm e kerkesa

Akrepi

Me ne fund nje komunikim shpirteror do japi shenja jete pasi kishit menduar se e kishit humbur tynelin apo mundesine per te patur nje lidhje shpirterore Por edhe ekonomikisht ndodh nje mrekulli e vogel

Shigjetari

Per ju hena perball shenjes tuaj do ju sjelli ne vemendje nje marredhenie qe e doni apo e shikoni si nje mundesi pa te cilen nuk beni dot Kjo ju fut ne nje marrdhenie te dyfishte por kjo ju kompeson per momentin

Bricjapi

Per ju nje ofrete pune qe lidhet me shtetin mund te rikthehet si mundesi dhe kjo do ju permiresoj kushtet dhe ceshtjet ekonomike te keqesuara ne disa raste

Ujori

Per ju dita do jete mese erotike dhe me deshire per te dal udhetuar apo provuar gjera te reja Mund te doni te ndryshoni shtepi apo orendite brenda saj Ose te filloni nje bashkejetese te re

Peshqit

Per ju dita do jete e vecante pasi do merrni nje fryemarrje ne ceshtjet familjare dhe nje sekret i veshtire do dali ne favorin tuaj Nje pune e re do jete interesante por edhe nje takim i fshehte me dike me post te larte