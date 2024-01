Dritan Mezini, një sipërmarrës i ri, që më së shumti u njoh me website që krijoi për të hapur për shumë mundësi për profesionistët me duapunë.com, ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm, njoftojnë miqtë e shokët e tij që kanë mbushur rrjetet sociale me njoftimin tragjik.

Dritan Mezini, një specialist IT dhe drejtor ekzekutiv i DM Consulting Services ndërroi jetë nga një atak i beftë kardiak. Dritani ishte një njeri sportiv, e fillonte ditën në kodrat e liqenit artificial me aktivitet fizik të jashtëzakonshëm dhe është e pabesueshme për të gjithë sesi ka ndodhur kjo vdekje e beftë dhe e papritur, ndërkohë që nuk vuante nga ndonjë sëmundje.

Dritan Mezini është sipërmarrës, themelues dhe drejtor ekzekutiv i kompanisë “DM Consulting Services” në Shqipëri dhe Kosovë, si dhe bashkë-themelues i portalit online të punës dhe karrierës ‘’duapune.com’’. Një dashamirës dhe promovues i madh i sportit në vendin tonë duke përmendur këtu sportin e atletikës, notit, skive, futbollit dhe triathlonën.

Dha kontributin e tij modest për një shoqëri krijuese, ku sipërmarrja, Inovacioni, dhe biznesi social të përfaqësohej sa më mirë dhe sa më denjësisht nga të rinjtë për të dhënë rezultatet e pritshme.

Me një përvojë të pasur mbi 25 vjet, Z. Dritan Mezini solli ekspertizë të zëshme në fushën e transformimit dixhital, burimeve njerëzore dhe të menaxhimit të projekteve.

Dritan Mezini është diplomuar nga Universiteti i Tiranës në degën e Informatikës. Ai gjithashtu mbante dy diploma Master – në Administrim Biznesi me përqendrim në Menaxhimin e Sistemeve të Informacionit (MBA-MIS) nga Universiteti i Illinoisit Perëndimor Western Illinois University (WIU) në Macomb, IL, SHBA dhe në Menaxhimin e Projekteve (MPM) nga Keller Graduate School of Management Keller Graduate School of Managment, në DeVry University DeVry University of Chicago, IL, SHBA.

Dritani ishte një anëtar aktiv i disa shoqatave profesionale dhe të biznesit. Ai mbante pozicionin e Drejtorit Ekzekutiv të Shoqatës së Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit të Shqipërisë (AITA), President i Shoqatës Rajonale Balkan Deti i Zi dhe Baltik (3B-ICT) të shoqatave të TIK, ishte alumni i programit të shkëmbimit Fulbright Netëork – the unofficialFulbright dhe ILVP, anëtar bordi i Shoqatës të Konsulentëve, anëtar Bordi i Protik Innovation Center Protik, Kryetar Bordi i Shkollës së Mesme Profesionale “Gjergj Canco”, antar i Komitetit Sektorial te TIK, si dhe trajner pranë Mjeshtëro Biznesin “Mjeshtëro Biznesin” të Vasil Naçit, Agna Leadership Academy Akademisë së Lidershipit AGNA, dhe Global Entrepreneurship Academy (GEA).

Prej disa kohësh ai ushtronte dhe jepte kontributin e tij ne zhvilimin e sportit si këshilltar pranë Presidentit te Komitetit Olimpik Shqiptar Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar (KOKSH). Gjithashtu, ai ishte përfaqesues i Ëorld Summit Aëards, si Ekpert Kombetar i ËËSA(ËSA Global).

Dritan Mezini ishte aktiv dhe në mjedisin e startup, inovacionit, diaspores, sipermarrjes në Shqipëri, rajon dhe me gjerë, si pjesëmarrës në juri, si mentor dhe trajner.

Dritani do ti mungojë më së pari familjes së tij, bashkëshortes dhe fëmijëve që me ikjen e tij të parakohshme u la një boshllëk të madh. Por edhe miqve dhe shokëve të tij, që në këto 25 -26 vite të punës së tij profesionale ishin të shumtë.

/f.s