Arkitektja shqiptare, Evis Hasanllari është ndarë nga jeta në moshë tepër të re.

Lajmi është dhënë nga Shoqata e Arkitektëve të Shqipërisë.

Shoqata e Arkitektëve shkruan se ndarja nga jeta parakohe e Hasanllarit është një humbje e madhe për arkitekturën bashkëkohore shqiptare.

Në reagim thuhet se në 10 vitet e fundit të jetës së saj, Hasanllari punoi dhe jetoi në Frankfurt, përherë e lidhur ngushtë me aktualitetin e zhvillimeve urbane dhe arkitekturore në vendin tonë.

Postimi nga Shoqata e Arkitektëve të Shqipërisë

Të nderuar kolegë dhe miq!

Afërmendsh që mjedisi ynë zgjohet më i varfër dhe i trishtë, kur ikën prej saj një njeri me kaq vlera. E tillë, ishte Evis Hansanllari, kolege dhe mike, e cila u nda nga jeta kaq herët, ndërkohë kishte kaq shumë vepra ndër duar ende pa përfunduar.

Historia e saj krijuese e prerë në mes brutalisht dhe kaq trishtë, mbetet një kapitull I pambaruar, I bërë me passion dhe guxim, me mencuri dhe inteligjencë kaq të spikatur. Evisi ishte nga ato vajza që lindi e mëncur dhe e jetoi jetën me dëlirësinë e një fëmije.

Një humbje e madhe kjo për ata që e njohën nga afër dhe kanë punuar me vajzën fisnike, të talentuar, të jashtëzakonshme në rrugëimin e saj professional, por edhe për arkitektuën bashkëkohore shqiptare po ashtu, që humbi sot një prej arkitekteve më të përkushtuara.

Evis Hasanllari, ka përfunduar studimet e larta, në Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës, Universiteti Politeknik i Tiranës, Dega Arkitekturë me rezultate të larta, në vitin 2000. Ka vijuar pranë këtij Fakulteti punën, si Pedagoge për një periudhë të gjatë kohe.

Në vendin tonë kohë ka projektuar pranë disa kompanive të njohura dhe ka ndjekur zbatimin e shumë projekteve, ku mund ta përmendim si bashkëautore në projektin e “Terminalit e Aeropotit Nënë Tereza”.

Pasi është larguar nga vendi ynë ka vazhduar studimet Master, në “Berlin Institute of Technology – Technische Hochschule Berlin”, universitet i cili mban titullin “University of Excellence” si dhe krenarinë e shkollimit të 10 –të fituesve të Cmimit Nobel, për “Shkencë dhe Teknologji”.

Në vitet në vijim të qëndrimit në Gjermani, ka punuar në kompaninë: “Unternehmen – Vössing Ingenieurgesellschaft”; ndër të tjera si bashkëautore dhe pjesë e grupit të punës që menaxhoi projektin e terminalit III në Aeroportin e Frankfurtit.

Në 10 vitet e fundit të jetës së saj punoi dhe jetoi në Frankfurt, përherë e lidhur ngushtë me aktualitetin e zhvillimeve urbane dhe arkitekturore në vendin tonë. Si një zë I afërt dhe fortëkumbues si një arkitekte jo vetëm në jetë por arkitekte dhe e fjalës së shkruar.

Ngushëllimet më të ndjera të dashurve e të afërmve të Evisit, fjalët përballë humbjes s’kanë asnjë fuqi!

Faleminderit për forcën dhe kohën që fale, Evis Hasanllari!