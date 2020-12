Është ndarë nga jeta në moshën 84-vjeçare Prof Dr Mehmet Çeliku, ish-rektor i Universitetit të Elbasanit. Çeliku u lind më 15 janar të vitit 1936 në qytetin e Elbasanit, dhe n/ jetën e tij akademike numëron më shumë se 200 tekste gjuhësore.

“Profesori i nderuar Mehmet Çeliku nuk është më mes nesh. Por shembulli i tij, energjia e pashterur për kërkimin shkencor, përkushtimi ndaj gjuhësisë shqiptare, dashuria për shqipen, zotësia e tij si mësimdhënës prej dhjetëra vitesh do të frymëzojnë gjithnjë të gjithë ata që e patën njohur dhe bashkëpunuar me të: studentë, mësues, gazetarë, botues, pedagogë, profesorë, dashamirës të gjuhës”, njoftojnë kolegët e tij.

Nga bankat e Normales do të vazhdonte Fakultetin Histori-Filologji në Tiranë në degën Gjuhë-Letërsi. Pas përfundimit me nota mjaft të mira vazhdoi studimet pasuniversitare si Kandidat i Shkencave me temë disertacioni “Gegërishtja Jugperëndimore”, docent në vitin 1984 me temë “Probleme të morfologjisë” për të vazhduar më pas shkallët në Doktor i Shkencave me temë disertacioni “Format e Pashtjelluara të foljes në gjuhën e sotme shqipe”. Në vitin 1994, Çeliku ka marrë titullin profesor me temën “Tipat e fjalive të thjeshta”.

Në karrierën e tij profesionale, Mehmet Çeliku njeh disa stade nga bashkëpunëtor shkencor i Akademisë së Shkencave dhe të Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë, në dialektolog, bashkëhartues i Gramatikës së Akademisë për vëllimin 2.

Në fillimet e tij, Çeliku do të jepte mësim edhe në institutin dyvjeçar në Tiranë për të kaluar më pas nga viti 1973 e në vazhdim si pedagog i Universitetit të Elbasanit. Karriera nuk do të ndalej këtu pasi si Përgjegjës i Katedrës së Gjuhës, ai do të jepte një kontribut të theksuar për konsolidimin e disa degëve.

Karriera e shkëlqyer e çon drejt pozicionit të Rektorit për 4 vjet deri në vitin 1996. Ndërkohë profesori i nderuar për shumë breza do të ftohej nga Partia Republikane si kandidat nga Shoqëria Civile duke u zgjedhur në këtë mënyrë deputet në një mandat 4-vjeçar duke përfaqësuar Elbasanin.

