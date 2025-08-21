Është ndarë para kohe nga jeta pas një sëmundje të rëndë, Adela Sefa Maçi, Drejtoreshë Nacionale e SOS Fshatrave të Fëmijëve në Shqipëri.
Lajmin e trishtë e bëri fillimisht publik drejtoria ku ajo punonte.
Lajmin e trishtë e ndau edhe ministrja e Shëndetësisë, Albana Koçiu. – “Me dhimbje të madhe mora lajmin për ndarjen nga jeta të Adeles, një profesioniste e çmuar në fushën e kujdesit për fëmijët pa përkujdesje prindërore dhe përfaqësuese e nderuar e Fshatrave SOS.
Në emër të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen, kolegët, bashkëpunëtorët dhe gjithë komunitetin e Fshatrave SOS, që sot ndjejnë mungesën e një njeriu të përkushtuar, i cili për 22 vite me radhë u gjend pranë fëmijëve dhe të rinjve, duke u dhuruar dashuri dhe kujdes.
U prehsh në paqe, Adela Sefa!” – shkroi Koçiu në mesazhin e saj të ngushëllimit.
