Në Britani, duket se vaksina kundër COVID-19 do të jetë gati më shpejt seç pritej. Spitaleve në vend po ju thuhet të përgatiten ndërkohë që NHS, Shërbimi Kombëtar i Shëndetit në Britani, planifikon që të parët që do ta marrin vaksinën, do të jenë personat më “vunerabël”, shkruan gazeta e famshme britanike The Sun.

Sipas burimeve, kreu i St Thomas’ NHS Foundation Trust, Jon Findlay ka thënë që vaksina do të jetë gati para fundit të muajit.

Prioritet do t’iu jepet njerëzve në shtëpitë e kujdesiy social, atyre mbi 80 vjeç dhe të gjithë punonjësve në frontin e parë të luftës.

Megjithatë, vaksina nuk do t’iu jepet personave që kanë bërë vaksinën e gripit 7 ditët e fundit.

Nëse deklarohet si vaksinë e sigurt, 14 milionë doza do të jenë gati para fundit të vitit, sipas kreut të “Task-Forcës së Vaksinës”, Kate Bingham.

Doktorëve iu është thënë që do të marrin 12.58 paund, për çdo dozë vaksine që ju bëjnë pacientëve. Megjithatë, ata do të punojnë 12 orë në ditë, shtatë ditë të javës, nëse vaksinës i jepet “drita jeshile”.

Qeveria raportohet të ketë bërë tashmë plane për të blerë 350 milion doza të gjashtë vaksinave të kundërta që janë në proces.

Deri më tani, Universiteti i Oxfordit dhe AstraZeneca së bashku me Pfizer në bashkëpunim me BioNTech thuhet se kanë bërë një përparim të dukshëm janë në fazat e fundit të provave njerëzore.

