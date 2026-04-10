Zyra e presidencës libaneze ka konfirmuar zyrtarisht për BBC-në se Libani është i gatshëm të marrë pjesë në negociata të drejtpërdrejta me Izraelin gjatë javës së ardhshme, por kjo pjesëmarrje mbetet tërësisht e kushtëzuar nga vendosja e një armëpushimi paraprak përpara fillimit të bisedimeve.
Edhe pse dita dhe ora e saktë e takimit ende nuk janë përcaktuar, ky zhvillim konsiderohet si një kthesë e rëndësishme dhe e pazakontë në marrëdhëniet mes dy vendeve, të cilat historikisht kanë komunikuar pothuajse ekskluzivisht përmes ndërmjetësve ndërkombëtarë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Përpjekjet diplomatike për të ulur palët në tryezë janë intensifikuar që prej marrëveshjes së armëpushimit të nëntorit 2024, periudhë gjatë së cilës emisarët amerikanë kanë luajtur një rol kyç në ndërmjetësimin e kontakteve të tërthorta, por kalimi në bisedime ballë për ballë shënon një nivel të ri dhe mjaft delikat të diplomacisë rajonale në kërkim të një stabiliteti afatgjatë.
