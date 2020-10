Mes katër viktimave të shënuara në 24 orët e fundit si pasojë e Covid-19 është edhe mjeku i njohur Elmaz Elezi.

Lajmi konfirmohet nga Ministria e Shëndetësisë, e cila shprehet se profesori 85-vjeçar ka qenë dikur drejtues i klinikës infektive në QSUT.

“Në 24 orët e fundit, me gjithë përpjekjet e mjekëve, fatkeqësisht e ka humbur betejën me COVID19, një 21 vjeçar nga Elbasani me disa sëmundje bashkëshoqëruese, i cili po trajtohej në terapi intensive i intubuar në spitalin COVID2.

Nuk e ka fituar dot betejën me sëmundjen edhe prof. Elmaz Elezi, mjeku i njohur 85-vjeçar, ish-drejtues i klinikës infektive në QSUT.

Nuk kanë mundur të mbijetoje në 24 orët e fundit edhe një 49 vjeçar nga Elbasani dhe një 70 vjeçar nga Kurbini me sëmundje shoqëruese.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u shpreh ngushëllimet familjarëve” – thuhet në njoftim.

/javanews/a.r