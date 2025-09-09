Ditën e sotme janë dëgjuar shpërthime dhe është parë tym që ngrihet mbi kryeqytetin e Katarit, Doha, raporton agjencia e lajmeve AFP dhe Reuters.
Ndërkohë përsmes një deklarate, ushtria izraelite ka konfirmuar sulmet, duke thënë se ka kryer një “sulm të saktë” të synuar ndaj udhëheqësve të lartë të Hamasit.
“Para sulmit, u morën masa për të zbutur dëmin ndaj civilëve, duke përfshirë përdorimin e municioneve të sakta dhe inteligjencës shtesë”, shtohet në deklaratë.
Ndërkohë një zyrtar izraelit konfirmon se sulmi në Katar kishte në shënjestër udhëheqësit e lartë të Hamasit.
Po ashtu, një zyrtar i Hamasit i tha BBC-së se delegacioni negociues i Hamasit u shënjestrua gjatë takimit të tij në Doha.
