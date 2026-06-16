Patrizia Reggiani, e njohur si “Lady Gucci” dhe e dënuar si porositëse e vrasjes së ish-bashkëshortit të saj, stilistit Maurizio Gucci, ka fituar një betejë të rëndësishme ligjore që mund t’i sigurojë një trashëgimi të vlerësuar në të paktën 20 milionë euro.
Gjykata Civile e Milanos ka shpallur të pavlefshëm, për shkak të falsifikimit, testamentin e nënës së saj, Silvana Barbieri Reggiani. Dokumenti, i hartuar në vitin 2018 ndërsa 90-vjeçarja ndodhej në spital, parashikonte që pjesa më e madhe e pasurisë së saj të kalonte në një fondacion dhe jo te vajza e saj, Patrizia.
Nëse vendimi konfirmohet edhe në apel, pasuria që përfshin prona me vlerë shumë milionëshe në Milano do t’i rikthehet trashëgimisë ligjore, ku përfituese e vetme është Patrizia Reggiani. Megjithatë, ajo nuk mund ta administrojë drejtpërdrejt pasurinë pasi vazhdon të jetë nën administrim ligjor mbështetës.
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