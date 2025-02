Drejtori i komunikimit në Partinë Demokratike Alfred Lela dhe gazetari Mentor Kikia kanë debatuar në News24 lidhur me përfshirjen e strategut amerikan Chris LaCivita në fushatën elektorale të PD-së dhe Sali Berishës.

Gjatë diskutimit, Kikia argumentoi se LaCivita është një profesionist i fushatave elektorale dhe se politika për të është një biznes, jo diplomaci. “Ai e ka biznes politikën, nuk është diplomat,” tha Kikia.

Në kundërpërgjigje, Lela theksoi se LaCivita nuk është një biznesmen i zakonshëm, por një figurë e rëndësishme në politikën amerikane. “Ai është kryetar i Këshillit Republikan Amerikan, nuk është biznesmen. Nuk vjen nga rruga. Mos u mundoni të tkurrni një fakt që është aty i madh. Ai është si të ishte kryetar i PD-së këtu, ai është kryetari i Partisë Republikane,” u shpreh Lela.

Kikia këmbënguli se nuk e kishte mohuar rëndësinë e LaCivita-s, por e shihte përfshirjen e tij si një angazhim me motivim ekonomik. “Nuk thamë që vjen nga rruga. Ju përshkruat një person që është në një mision ekonomik këtu,” tha ai.

Lela e mohoi këtë, duke argumentuar se nëse do të ishte një çështje thjesht biznesi, LaCivita nuk do të bënte deklarata me ngjyrim politik. “Jo. Pse foli politikisht nëse është për biznes?” përfundoi ai.