Aktivisti shqiptaro-amerikan Gary Kokalari në një intervistë për emisionin “Studio Live” në Report Tv flet mbi ardhjen e Chris LaCivita në Tiranë dhe angazhimin e tij në fushatën e Berishës.

Kokalari vë në dukje se e vetmja gjë që e ka sjellë z.LaCivita në Tiranë janë paratë dhe shuma sipas tij e paguar për konsulencën në fushatë duhet të jetë e majmë. Kokalari po ashtu komenton edhe zgjedhjet e pritshme në 11 Maj, ku pohon se i duket e pakuptimtë që Berisha u lirua para fushatës, ndërsa nga PS u burgos kryebashkiaku Erion Veliaj.

Gjithashtu ai pohon se nuk ka asnjë mbështetje të administratës Trump pë Berishën, duke nënvizuar se edhe heqja e ‘non gratës’ është diçka që nuk do të ndodhë në vitet në vijim.

Kokalari po ashtu komenton edhe nismën e Berishës për një ligj antiSoros, ku nënvizon se e gjitha është një shfaqje, pasi sipas tij njerëz pranë Trump kanë bashkëpunim të ngushtë me fonadacionin Soros.

Në fund të intervistës, Kokalari flet edhe për marëdhëniet e pritshme të Shqipërisë me SHBA nën administratën Trump, duke pohuar: ‘Shqipëria duhet të mbajë sërish marrëdhënie të mira me SHBA-në. Shqipëria i ka dhënë shumë gjëra Shteteve të Bashkuara në lidhje me sigurinë rajonale në lidhje me luftën ndaj terrorizmit.’

Faleminderit që jeni pjesë e Studio Live pas një periudhe të gjatë është një kënaqësi që ju kam. Dua t’ju bëj pyetjen e parë sepse e pashë artikullin tuaj në gazetë. Çfarë mendoni për situatën në Shqipëri? Jemi rreth 2 muaj para zgjedhjeve të përgjithshme.

Epo, mendoj se Berisha po përpiqet sërish të rrëmbejë pushtetin. Mendoj se ai i ka bërë mjaftueshëm dëm Shqipërisë. Unë mendoj se ai duhet të shkojë. Unë nuk mendoj se ai duhet të jetë në një pozicion pushteti. Është shumë e dyshimtë që SPAK e liroi Sali Berishën pikërisht në momentin që fillonte fushata zgjedhore dhe në të njëjtën kohë e futën Veliajn në burg që është shumë e dyshimtë për mua.

Në të njëjtën kohë, ata futën në burg Veliajn, nuk më duket e drejtë mungesa e akuzave, kur mund të kthehen në vitin 1997. Mund të shikoni gjithë privatizimin që ai u përpoq të bënte me Rezart Tacin. Shikoni marrëveshjen me armët për municionet ilegale që i shitën qeverisë amerikane. Kishte një marrëveshje toke që ndodhi dhe që ishte në Tiranë me familjen e tij. Ka kaq shumë akuza dhe ne po flasim për mbi 1 miliard dollarë mashtrim që është 1 miliard dollarë dhe ndërkohë po hetojnë Erion Veliajn për disa fatura karte krediti për gruan e tij, nuk e di se çfarë ndodhi atje. Nuk e di se çfarë bëri ai, por e di që ai meriton të ketë një gjykim të duhur. Gjithashtu besoni se ai mund të ecë pas gjithçkaje që ne e dimë se ai duhet të jetë gjithashtu atje për të mbrojtur veten dhe të bëjë gjithçka që është e nevojshme në lidhje me fushatën.

Unë do t’ju pyes për diçka, ka edhe një debat që zoti Berisha me administratën e re të Donald Trump-it i ka krijuar lidhjet, bashkëpunëtorët të zotit Berisha e thonë këtë? A e mendoni ju këtë?

Ky është lajm i rremë, Berisha nuk ka mbështetjen e Trumpit, për la Civita më lejoni ta them qartë: jo para, jo La civita. Pyetja këtu është ku i gjen Berisha kaq shumë para?

Ai ishte paguar shumë para, duhet të marrë paratë për këto gjëra. Më thuaj a ka para në pemë në Shqipëri? Herën tjetër që do të vij në Shqipëri, ado të vij nëse nuk do të paguhej, kjo është. Dhe kuptova se ka rënë në konflikt me disa njerëz pranë administratës Trump dhe pyesni veten pse Trump nuk e ftoi për të qenë pjesë e administratës z.Lacivita, pyetja se sa e fortë është një gjë? E sfidoj të shkojë në Shqipëri dhe të thotë se Donald Trump mbështet Berishën dhe Donald Trump do të heqë sanksionin nga Shqipëria. Ai nuk mund ta thotë këtë, sepse nuk e ka autoritetin. Ai nuk ka autoritetin ta thotë, kështu që ky është mendimi im për Trumpin dhe lajmet e rreme të Trump që mbështet Berishën. E pakuptimtë ajo që njerëzit besojnë se ai bën diçka të mirë, një gjë që unë duhet t’i jap meritën për atë që ai bën është se ai gënjen ashtu siç gënjeu kur u kthye në pushtet në 2005.

Po problemi me ‘non gratën’, a mendoni se me administratën e re mund të ndodhë kjo? Ka hapësirë që të hiqet apo është e pamundur?

Çdo gjë është e mundur por nuk besoj se do të ndodhë në administratën e Donald Trump. E pashë që foli në media dhe nuk e përmendi në asnjë moment Berishën. Unë jam i bindur se Berisha i meriton ato sanksione dhe kjo nuk ka asnjë farë diskutimi. Berisha ka opsione për momentin apo mendon se është e pamundur? La Civita foli në media pak ditë më parë dhe nuk e përmendi Shqipërinë. Donald Trump nuk ka folur për sanksionet që do ti hiqen dikujt madje as e ka në mëndje Berishën. Berisha ka sanksione edhe nga Britania e Madhe dhe është e njohur, dhe unë mendoj që i meriton ato 100%. Ai duhet të arrestohet dhe hetohet, dhe kjo duhet të ndodhë.

A besoni se ndoshta ka individë që mund ti kenë dhënë informacione të gabuara edhe vetë zotit La Civita për situatën në Shqipëri? Ata që kanë bërë edhe kontaktin me të?

Epo, para së gjithash kuptova se Fatmir Mediu ishte i përfshirë në punësimin e La Civita. Madiu shkon në Uashington me rroba të bukura, flet shumë mirë anglisht duke u përpjekur të krijojë kontakte me njerëzit dhe tenton ti thotë atyre se po luftojnë komunizmin në Shqipëri. Ai harron se komunizmi nuk është në Shqipëri ka kohë që ikur dhe i vetmi komunist i vërtetë në Shqipëri tani është Sali Berisha. Konservatorët në Shtetet e Bashkuara nuk e dinë këtë. Mendoni se Fatmir Mediu i ka thënë La Civita-s se qeveria e Berishës i ka shitur Pentagonit municion të paligjshëm, a mendoni se i ka thënë LaCivitës për këtë? Mendoni se ka treguar për ndalimin e tij në Itali me Mahmutin. Nuk mendoj se i thuhet kështu për korrupsionin në kohën e Berishës. Mediu përdor dhe sentimentin që kanë konservatorët për Soros dhe i gënjen duke ju thënë vetëm të vërtetat e tij dhe mbi të gjitha ka shumë po shumë para në këtë mes.

Së fundmi pjesë e debatit politik në Shqipëri po bëhët edhe një pikë që është në SHBA që lidhet me Sorosin. Berisha ka deklaruar se nëse vjen në pushtet do të votojë një ligj antiSoror, a ju duket normale kjo?

Berisha thotë shumë gjëra, dhe një prej tyre ka qenë se do të luftojë korrupsionin dhe u bë një nga më të korruptuarit në histori. Me lejoni tju them se La Civita mund të përgjigjet për këtë, Berisha vetë mund ta bëjë, Jared Kushner ishte ortak biznesi me Xhorxh Soros në një kompani të quajtur Kodrne, Jared dhe Ivanka Trump kanë raport sociale me Alex Sorosin, dua të sfidoj La Civitan që të vijë në Shqipëri dhe ta thotë këtë, madje të thotë se Kushner dhe Ivanka janë kukulla në dorën e Soros. Vetë presidenti Trump zgjodhi një nga njerëzit e Soros si sekretar thesari. Madje një biznes të tijin e ka filluar me 2 miliard dollarë të dhëna nga Soros. Madje ende ka raport me Soros. Le të vijë la Civita e të thotë se sekretari i thesarit është një kukull në duart e Soros. Kjo është një lojë që ai e ka bërë në disa shtetet kur kandidonte John Kerry, e do ta bëjë edhe këtu të ndryshojë votën e socialistëve, si e thashë, pa para nuk ka La Civita.

Dua një mendim tuajin për sistemin e drejtësisë në Shqipëri, si ju dudket ecuria e tij deri më tani? Dhe a besoni se do ketë përsëri mbështetjen e administratës së re amerikane?

Po i referohesh SPAK?

Po.

Epo kjo është një pyetje e rëndësishme. Normalisht që duhet të mbështetet. Por unë kam shumë pikëpyetje. Ata arrestojnë Erjon Veliajn 3 muaj para zgjedhjeve dhe lirojnë Sali Berishën. Unë ju kam dhënë shumë informacione atyre për njerëz të korruptuar të Berishës dhe asgjë s’ka ndodhur. Unë i kam dhënë informacion dhe nuk e kam parë SPAK të hetojë asnjë nga këto çështje. A ishin njerëzit që të kuptonin se çfarë po ndodhte atje? Nuk kam parë SPAK të thërrasë njerëz të tillë të përfshirë në këto biseda private në marrëveshjen e AEY-së me municionet, se i kemi të përfshirë mbi 1 miliard dollarë mashtrim. Unë nuk e kam parë SPAK-un të ngrejë gishtin për këtë, kështu që administrata amerikane nuk duhet të jetë prokurore pavarësisht nga mbështetja dhe përpjekjet e së ardhmes. Mendoj se nuk janë në rregull këtu, nuk i shoh që hetojnë paratë në një pjesë të korrupsionit që i rrethon. Kështu që duhet të mbështetet, por mendoj se duhet të mbështeten në një mënyrë që të shndërrohet në një krah të vërtetë hetimor të gjyqësorit që mund të hetohen fajtorët për disa nga krimet në Shqipëri

Por jemi edhe dy muaj para zgjedhjeve. Çfarë mendoni për Partinë Demokratike? E kemi diskutuar një vit e gjysmë më parë dhe ju ishit shumë pesimist dhe Berisha do të vijë sërish pasi kreu i Partisë Demokratike tani është zyrtarizuar. Ai është ende në krye të PD-së.

Kjo është një pyetje shumë interesante, dhe unë shoh që të gjitha partitë po e ndjekin në mënyrë agresive diasporën, kështu që së pari ata njerëz nga Evropa ose Shtetet e Bashkuara në pesë minuta që do shprehin mbështetetjen se besoj se duhet të jenë të verbër ose kujtimet e tyre të jenë shumë të shkurtra. Ata nuk duhet të kenë harruar 1997-ën. Ata nuk duhet të kenë harruar të gjithë shkatërrimin e vdekjes që solli në Shqipëri. Ata nuk duhet të kenë harruar disa nga këto përpjekje të mëdha në shkallë të gjerë për të çelikuar asetet shtetërore

Unë mendoj se Berisha do të humbasë dhe mendoj se kjo është mënyra e vetme që Partia Demokratike të bëjë ndonjë përparim, kështu që ata kanë të bëjnë me një humbës, sepse ai është një humbës i korruptuar dhe ata e heqin qafe atë dhe më pas duhet të rishikohet një parti e re me një lidership të ri . Mendoj se duhet të ketë opozitë legjitime dhe s’është legjitime kur flasim për korrupsion, korrupsion korruptiv. Nuk mendoj se socialistët duhet të jetë përgjithmonë në qeveri, por me Berishën është mbyllur çështja.

Zoti Kokalari, për të ardhmen, veçanërisht tani që zoti Trump është kthyer në Shtëpinë e Bardhë, cilat do të jenë marrëdhëniet e Shqipërisë me administratën, por edhe qasja e re që ndoshta zoti Trump dhe administrata e tij do të kenë?

Fatkeqësisht nuk mund të jem 100% i saktë në përgjigjen time. Administrata amerikane shpresojmë se do të jetë ende mbështetëse dhe mike e Shteteve të Bashkuara. Jam pak i shqetësuar për Donald Trump. Më pëlqejnë disa nga politikat e tij veçanërisht në lidhje me përpjekjen për të ulur taksat dhe sigurisht jam dakord që burrat nuk duhet të lejohen të luajnë sporte për femra, por jam pak i shqetësuar për atë që duket të jetë një filozofi izolacioniste, kështu që nuk jam i sigurt se si do të shfaqet kjo në Ballkan, sigurisht që Trump ka një mendim për të riftuar botën në atë që ata bëjnë me ju.

Unë nuk e di se si administrata do të mbajë marrëdhënie me Shqipërinë. Nuk jam i sigurt se nga vijnë ata, por ju mund të shikoni se çfarë po bën ai në Ukrainë, u thotë ju duhet të jepni një pjesë Putinit për të na dhënë minerale. Ai thjesht dëshiron të sigurohet që të mos ketë konflikt. Atij nuk i intereson kush duhet të heqë dorë, para se të mendojë për Shqipërinë, tani ai ka probleme të tjera.

Kam një pyetje për non gratën e zotit Berisha, ai vijon insiston se ishte Xhorxh Soros që e shpalli, edhe pse kanë kaluar 4 vite, a mund të na e sqaroni si funksionon sistemi i shpalljes non grata në SHBA?

Shikoni unë nuk jam një ekspert në këtë aspekt por mund tju them se nuk funksionon që dikush merr në telefon sekretarin e shtetit, ose Soros e merr në telefon dhe ti thotë me shpall non grata këtë person dhe ai i thotë, ok e bëj unë. Unë e di që ka një dosje të Beërishës për korrupsion. Sinqerisht unë nuk besoj se duhet një dosje në Departamentin e shtetit për të kuptuar që Berisha është i korruptuar të gjithë e dinë këtë.

Kthehemi tek privatizimi me biznesmenin Rezart Taci, te kthehemi te marrëveshja e tokës me dhëndrin e tij mund të rikthehet në kaq shumë çështje të kaluara, por nuk është një sekret i madh pasi ai duhet të cilësohet si një mister i tillë. Ai është i korruptuar dhe po kërkohet kohë për të zgjidhur dosjen e tij që është voluminoze.

Berisha është shumë mashtrues.

Mbaj mend çfarë më tha kur ishte në zgjedhjet në 2005. Më dha një dosje të gjithë këtyre njerëzve që kishin lidhje me drogën dhe lloj-lloj aktivitetesh të tjera korruptive etj. dhe më tha se këta njerëz do t’i ndjek ata nëse zgjidhem. Çfarë ndodhi më pas, ndonjëri prej tyre që kishte probleme me Berishën dhe u bënë miq të tij.Berisha akuzon njerëzit për korrupsion, njeriu që solli në Shqipëri administratën më të korruptuar në historinë e Shqipërisë. Ai është krijuesi i lajmeve të rreme në Shqipëri.

Nëse do të ishit këshilltar i qeverisë shqiptare, çfarë do të sugjeronit në lidhje me kursin apo raportin që duhet të bëjnë gjithë sjelljet që ata duhet të bëjnë ndaj administratës së re në SHBA?

Gjatë administrimit të Bidenit, SHBA-të mbajtën marrëdhënie të mira me shtetet e tjera dhe me Ballkanin. Nuk mendoj se po pyes se çfarë do të bëjnë Shtetet e Bashkuara në lidhje me sigurinë e Ballkanit pasi thashë se jam pak i shqetësuar për këtë politikë izolimi. Por Shqipëria duhet të mbajë sërish marrëdhënie të mira me SHBA-në. Shqipëria i ka dhënë shumë gjëra Shteteve të Bashkuara në lidhje me sigurinë rajonale në lidhje me luftën ndaj terrorizmit. Shtetet e Bashkuara i detyrohen ende një mirënjohje, por mendoj se Shtetet e Bashkuara i detyrohen edhe Shqipërisë.

