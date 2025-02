Analisti Lorenc Vangjeli, komentoi sot në emisionin “Log” në News 24, me moderator Endri Xhafon, bashkëpunimin e PD-së me Chris LaCivitan, strategu i Donald Trump, i cili do të drejtojë fushatën elektorale të Sali Berishës për zgjedhjet e 11 majit.

Vangjeli e paralelizoi ardhjen e LaCivitas “me një gotë uji në shkretëtirën 3-vjeçare të marrëdhënieve të PD-së dhe në përgjithësi të opozitës me SHBA-të”.

Sakaq analisti theksoi se formula e vetme që Berisha të bëhet mik i SHBA-ve është që të fitojë 50 plus 1% të votave të shqiptarëve në zgjedhjet e 11 majit.

Vangjeli nënvizoi se SHBA-së i intereson të ketë raporte me kryeministrin e Shqipërisë, duke nënkuptuar se nuk ka lidhje me figurën, pra nëse Berisha bëhet kryeministër ai do të jetë mik i SHBA-ve, ose kush do qoftë që bëhet kryeministër.

Vangjeli: Ardhja e LaCivita nuk është një mesazh i administratës së SHBA. Duke parë ato foto dhe ato fjalime krijohet ajo përzierje që i mbush mendjen naivëve të shumtë.

Të miksuara këto fjalë të thëna në Tiranë bashkë me fotot nga Uashingtoni është krijuar fryma që SHBA po ndryshon mendim dhe këto tani janë palë kundër Edi Ramës.

Kjo është gota e ujit në një shkretëtirë 3 vjeçare në marrëdhëniet e PD me SHBA…Ka vetëm një formulë që Berisha të bëhet miku më i madh i amerikanëve të fitojë 50 plus 1% të votave të shqiptarëve, në të kundërt kush do që të jetë nesër kryeministër ai do të jetë automatikisht miku i amerikanë. Kur erdhi George Bush në Shqipëri, ai nuk erdhi për Berishën, por për kryeministrin dhe vendin që përfaqësohej nga ai njeri.

Kryeministri është mik i SHBA, ka të bëjë me marrëdhënie e shtetit shqiptar me SHBA, duhet të heqim çdo iluzion.