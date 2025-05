Kontratën e lobimit të PD prej 6 milionë dollarë në SHBA, deputeti Dashnor Sula e ka cilësuar si një shifër të lartë. I ftuar ditën e sotme në emisionin ‘Studio Live’ në Report Tv Arbër Hitaj, ai tha se për këtë kontratë nuk ka transparencë.

‘PD nuk mësoi nga gabimet edhe kontrata me Bashën krijoi problematika, dhe kjo kontratë është bërë në kulmin e fushatës, bëhet një lobim prej 6 milionë dollarë kur një pjesë e degëve të PD s’kanë lekë për naftë. Kur flitet për 6 milionë dollarë, nuk deklarohet kush janë dhuruesit, a ka paguar PD lekë, kush i ka paguar 750 mijë dollarët, duhet që të kishte transparencë. Berisha tha kemi punësuar avokat, për ca duhet avokati kur bëhet fjalë për lobimin politikë. Nëse është për problemin e non gratës është tjetër gjë, do ishte fundi të përdoren fonde të PD për lobim’, tha ai.

Një koment e pati edhe për këshilltarin e fushatës së PD Chris LaCivita. Ai tha se ndonëse ishte paralajmëruar që ai do të qëndronte deri më 11 maj, LaCivita është larguar.

‘Për LaCivita u tha se do të jetë deri në 11 maj, po ai ka ikur tashmë dhe thotë shpeshtoni takimet sikur nuk dihet kjo. Unë e kam thënë nëse nuk takohesh me qytetarët dhe si ke hapur telefonin në këto vite, është e kot. LaCivita e ka kuptuar se kush është PD dhe tani bënë takime online’, tha ai.