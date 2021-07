Sukses i madh i i Laçit në Europë. Bardhezinjtë barazuan në takimin e kthimit kundër rumunëve të Krajovas me rezultatin 0-0 dhe kualifikohen në raundin e tretë të Conference League.

Sfida e parë përfundoi me rezultatin 1-0 për kurbinasit në “Elbasan Arena”, të cilët bëjnë historinë, pasi është hera e parë që arrijë të kualifikohen në turin e tretë të një kompeticioni evropian.

Bardhezinjtë bënë një ndeshje mjaft të mirë, madje patën rastet e tyre për të shënuar, por nuk ia dolën të ndëshkonin rivalët. E megjithatë u treguan të saktë në mbrojtje, e po ashtu portieri Alen Sherri ishte i pakalueshëm.

Për rumunët vjen tronditja e dytë nga skuadra shqiptare, ndërsa humbja e parë i kushtoi vendin e stafit teknik. Kundërshtari i radhës i Laçit në Konferenc Lig do të jetë ekipi belg i Anderlehtit. Rezultati është përshëndetur nga Presidenti i Republikës i cili me gëzim të madh shkruan në Facebook për Laçin: Super Laçi! Urime këtij ekipi fantastik dhe me karakter!

