Një zgjedhje për të ndryshuar jetën u shndërrua në një makth për një 25-vjeçar shqiptar në Itali.
Pasi vendosi t’i jepte fund përfshirjes në trafikun e drogës dhe të punonte në sektorin e ndërtimit, ai u bë objekt i një atentati, që sipas hetuesve u organizua nga ish-anëtarët e grupit kriminal me të cilin bashkëpunonte.
Autoritetet italiane kanë arrestuar dy shtetas shqiptarë, Luigj Makaj, 44 vjeç, dhe Armiol Gjoka, 40 vjeç, të njohur si autorët e dyshuar të sulmit. Sipas Prokurorisë, Makaj dyshohet se organizoi atentatin, ndërsa Gjoka, i njohur me nofkën “Molli”, është personi që hapi zjarr ndaj të riut.
Sipas mediave italiane, ngjarja ndodhi mbrëmjen e 1 korrikut në Mirano, pranë Venecias. Hetimet tregojnë se viktima kishte refuzuar të vazhdonte aktivitetin e shpërndarjes së lëndëve narkotike, pasi kishte siguruar një vend pune në ndërtim. Vendimi për t’u larguar nga grupi kriminal, sipas hetuesve, u pasua fillimisht me kërcënime dhe më vonë me një sulm të armatosur.
Nga hetimet ka rezultuar se ky nuk ishte episodi i parë. Disa muaj më parë, në fund të shkurtit dhe në fillim të marsit, persona të armatosur kishin qëlluar edhe ndaj tij dhe partneres së tij. Për t’i shpëtuar sulmit, të dy ishin strehuar në një rulotë në pronën e babait të vajzës.
Mbrëmjen e atentatit, 25-vjeçari u përball me dy të dyshuarit, të cilët i kërkuan të ndalonte. Ai tentoi të largohej me vrap, por u ndoq dhe u qëllua nga një distancë e afërt. Plumbi e goditi në pjesën mes qafës dhe shpatullës. Sipas dosjes hetimore, edhe pasi ai ra i plagosur në tokë, njëri prej agresorëve i drejtoi armën në kokë, ndërsa të dy u larguan vetëm kur në vendngjarje mbërritën ekipet e emergjencës.
Pas një muaji hetimesh intensive, të mbështetura në përgjime, ndjekje dhe analizën e komunikimeve telefonike e të rrjeteve sociale, karabinierët arritën të lokalizonin dhe arrestonin dy shqiptarët.
Ata tashmë përballen me akuzën e tentativës së vrasjes dhe janë transferuar në dy institucione të ndryshme të vuajtjes së dënimit, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht motivet dhe rrethanat e atentatit.
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