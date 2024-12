Këngëtari Big Basta, i ftuar këtë të shtunë në “S’e Luan Topi”, rrëfeu arsyet që e bënë të largohej nga Shqipëria drejt një shteti të largët, në Zelandën e Re.

Artisti tregoi se ndihej i zhgënjyer kur mori këtë vendim drastik.

“Doja një opsion të dytë. Isha shumë i zhgënjyer. Kalova një periudhë jo të lehtë, sidomos duke parë artistë që nuk e meritonin të ishin aty ku ishin. Por, kush jam unë t’i gjykoj nga ana tjetër. Pata disa bërryla të pakëndshëm. Vesa ka qenë afër meje çdo sekondë, sepse pata një thyerje mendore shumë të madhe. Nuk arrija dot të krijoja atë që unë doja. Shpesh krijoja çfarë donin njerëzit, kjo është vrastare për artin. Mendoja se po të rrija në Shqipëri, me shqiptarët do të bëhesha më keq, mendoja. Doja të rrija sa më larg, prandaj zgjodha Zelandën e Re”, tha Big Basta.

Ndonëse në atë periudhë u përfol për një ndarje mes tij dhe Vesa Lumës, Big Basta tha se artistja i qëndroi pranë në çdo çast.

“Edhe Vesa nuk e pati shumë të lehtë rënien time. Unë e gjeta një zgjidhje që të rikrijoja veten time. Fakti që u ktheva, do të thotë që jam më i fortë se atëherë. Bashkë me Vesën kemi krijuar një mburojë, që nuk besoj se ka djaj që do të mund ta depërtojnë”, u shpreh këngëtari.