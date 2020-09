Kylie Jenner duket se nuk është e nevrikosur pse seriali Keeping Up With The Kardashians ka ndaluar transmetimin.

Ajo në mënyrë të vazhdueshme është duke ndarë imazhe nga përditshmëria, e rrethuar nga shoqëria.

23-vjeçarja në një postim të fundit në rrjetin social Instagram, ka lënë pak vend për imagjinatë me pozat e reja.

Duke u munduar që të tregojë flokët e gjata dhe brune, në fokus janë vënë asetet e saj.

g.kosovari