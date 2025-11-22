Donald Trump i ka shtuar dimensione të reja debatit mbi planin e paqes për luftën në Ukrainë, me deklaratat e tij më të fundit që ndryshojnë pamjen që ishte krijuar deri më tani.
Presidenti amerikan sqaroi se propozimi prej 28 pikash që ai paraqiti nuk është një ultimatum dhe nuk është absolut, siç ishte perceptuar fillimisht. Duke iu përgjigjur një pyetjeje nga gazetarët jashtë Shtëpisë së Bardhë nëse propozimi i tij ishte përfundimtar, Trump sqaroi: “Jo”. Ai madje shtoi se “lufta duhet të përfundojë në një mënyrë ose në një tjetër “, duke theksuar nevojën për përparim të menjëhershëm drejt një marrëveshjeje.
Kur një gazetar e pyeti se çfarë do të ndodhte nëse Zelensky do ta refuzonte marrëveshjen, Trump u përgjigj: “ Ai mund të vazhdojë të luftojë me gjithë zemër ”. Në fakt, presidenti amerikan nuk harroi të përsëriste se nëse ai do të kishte qenë president , kjo luftë nuk do të kishte filluar kurrë. Ky qëndrim e ndryshon ndjeshëm klimën, pasi në ditët e mëparshme vlerësimi mbizotërues ishte se Trump po i paraqiste një dilemë Volodymyr Zelensky-t – një perceptim i përforcuar nga ultimatumi i së enjtes, i cili nënkuptonte se mbështetja e SHBA-së mund të lidhej me pranimin e planit.
Presidenti amerikan ka kërkuar një përgjigje nga Kievi deri të enjten, duke përsëritur se dëshiron që memorandumi i paqes të nënshkruhet deri në fund të vitit 2025.
Çfarë përfshin marrëveshja?
Marrëveshja e paraqitur në Ukrainë përfshin kushte që konsiderohen jashtëzakonisht të vështira për Kievin, siç është lëshimi i territoreve tashmë të pushtuara nga Rusia dhe zonave shtesë që mbeten nën kontrollin e Ukrainës. Ajo gjithashtu parashikon amnisti për të gjitha krimet e luftës të kryera gjatë konfliktit.
Në mesazhin e tij televiziv, Zelensky e përshkroi momentin aktual si “një nga më të vështirët në historinë tonë”, duke theksuar se vendi po përballet me dilemën e “humbjes së dinjitetit të tij ose të një aleati kyç”.
Driscoll, një mik i ngushtë i zëvendëspresidentit të SHBA-së J. D. Vance, shmangu sqarimin nëse propozimi ishte identik me një plan 28-faqësh që ishte botuar në shtyp. “Disa gjëra kanë rëndësi, disa gjëra janë për t’u mbështjellë – dhe ne përqendrohemi në atë që ka rëndësi”, thuhet se tha ai.
