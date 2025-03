Emisioni “Në Shënjestër” në News24 ka zbuluar në emisionin e mbrëmjes së sotme identitetin e shqiptarit misterioz, i cili u kthye në një prej trafikantëve më të rëndësishëm të kokainës nga Amerika Latine drejt Evropës.

Roli i Armando Pacanit shpjegohet në detaje, duke nisur nga jeta e tij e hershme e karakterizuar me prejardhjen nga një familje normale e zhvendosur në Tiranë nga Përmeti te emigrimi në Gjermani dhe telashet me drejtësinë.

Në Shënjestër

Po për t’u kthyer te personazhi ynë, shqiptari Armando Pacani, është me interes të shikohet edhe rasti i dytë i përfshirjes së tij në këtë organizatë që më shumë ka mbetur një rast i dyshuar se sa një bindje e hetuesve brazilian, mbi praninë e tij të plotë në këtë dërgesë me kokainë, e cila këtë herë del se është zhvendosur në një port tjetër, në Holandë, vetëm 6 muaj, pasi u verifikua nëpërmjet komunikimeve në Sky Ecc, se ishte pritësi i drogës në portin e Hamburgut në Gjermani.

Bëhet fjalë pikërisht për këtë ngarkesë, që i takon muajit dhjetor të vitit 2020.

Hetimet braziliane

Çështja i referohet dërgesës së kokainës në Holandë, e fshehur në një ngarkesë tanine, në dhjetor të vitit 2020. Edhe pse nuk kishte asnjë sekuestrim të drogës apo monitorim të kontrolluar të procesit, sipërmarrja u identifikua nga analiza e dialogut të mbajtur duke përdorur softuerin SKY Ecc. Në bazë të aspekteve tashmë të provuara nga hetimi, rezulton se Alvarenga ka furnizuar me drogën Armando Pacanin ku ai që organizoi logjistikën portuale ishte Cesar, i cili mori pagesa për llogaritë nga kompanitë e tij.

Por këto nuk do të ishin rastet e vetme kur Armando Pacani del si blerës i drogës që vinte nga Brazili, për llogari të organizatës kriminale ‘ORCRIM’. Episodi i tretë ku sërish në skenë del emri i tij, është ai datës 12 shkurt 2022, ku këtë herë droga nuk mundi të dalë nga Brazili.

Kjo pasi autoritetet në këtë vend u treguan më të shpejtë në veprim dhe prej kohësh kishin vënë në targetin e tyre këtë organizatë dhe fijet e saj ku ashtu si në dy rastet e para, edhe në këtë episode tradhtia për personazhin tonë erdhi nga vetë bisedat që ai kishte shkëmbyer në aplikacionin Sky Ecc me drejtuesit e ‘ORCRIM’ në Brazil nga ku del se Armando Pacani, ishte në pritje të një dërgese me kokainë në Evropë.

Por më herët emri i tij del edhe një dërgesë tjetër që ka përfunduar në Holandë në dhjetor të vitit 2020.

Hetimet

12 Shkurt 2022

Policia Federale sekuestroi 2.5 ton kokainë në portin e Duque de Caxias, në Rio De Janeiro, që ishin fshehur në një magazinë të drejtuar nga Antonio Carlos Viana Gonzalves dhe Flavio Santos de Abreu ku të përshirë janë Rodrigo Paredes Alvarenga dhe Armando Pacani.

Duke analizuar mesazhet e shkëmbyera në aplikacionin SKY Ecc, u konstatua se Rodrigo e furnizonte me drogën shqiptarin Armando Pacani dhe dërgesa me kokainë mbahej në ruajtje, në pritje të dërgimit jashtë vendit. Ky rast tregon se ‘ORCRIM’ mban një strukturë të përhershme furnizimi me kokainë, në të cilën të hetuarit kanë lidhje me të gjitha fazat e zinxhirit të trafikut ndërkombëtar të drogës, duke përfshirë laboratorët në Ande deri te blerësit e tyre në Evropë duke korruptuar edhe punonjësit e portit që punonin në skaner.

Edhe pse ishin në paraburgim një nga personat e hetuar mori një dërgesë droge në mesin e vitit 2021, duke koordinuar operacionin e quajtur ‘Fjalimi i Kryegjyshatës’. Analiza e fakteve të mësipërme, nga ku del se Armando Pacani është përgjegjës në Evropë për blerjen e ngarkesave të mëdha të kokainës nga shpërndarësit e Amerikës së Jugut, por problemi tashmë nuk ishte vetëm trafiku i drogës dhe pastrimi i parave që po kryente kjo organizatë.

Por edhe dhuna nga ku del se anëtarë të kësaj organizate flasin për kërcënime, rrëmbime deri edhe vrasje, çka duket se ishte kthyer në një shqetësim serioz për vetë organet ligjzbatuese në Brazil të cilët shikonin me shqetësim se si kjo organizatë po rritej jo vetëm në aktivitetin kriminal, por edhe se si po përdorte mjete të ndryshme të dhunës për të arritur qëllimet e saj.

Hetime braziliane

Sikur të mos mjaftonin sasitë e konsiderueshme të lëndëve narkotike të transportuara nga grupi, dëmi kryesor vjen nga problemi social i nxitjes së aktiviteteve të tjera të paligjshme, si grabitjet, rrëmbimet, vrasjet, pra përhapja e krimit në të gjithë shoqërinë.

Për të kuptuar se sa të rrezikshëm ishin këta individë, mjafton të lexojmë një ndër komunikimet midis tyre që siç shikohet në këtë raport, nuk kishte ndërmend të kursente askënd, madje, as qenin e familjes.

Bisedat në Sky Ecc

Megga: Pastaj ishte fundjavë dhe nuk thashë më asgjë unë do të ndërmarr një metodë tjetër me të.

Fantazma: Nëse pas kësaj bisede që do të kesh sot me të dhe mesazhin që do të marrë gruaja e tij nuk e zgjidh, atëherë çdo gjë do të shpërthejë, ai, fëmijët, gruaja, madje edhe qeni të mos shpëtojë. Sot është dita e fundit që duhet të vendosë. Ky krimb nuk na bën dot për klloun. Betohem në Zot!

Por ndërsa Brazili kërkoi nga Emiratet e Bashkuara Arabe, ekstradimin e Armando Pacanit për llogari të drejtësisë në vendin amerikano-jugor, një vendim i fundit kontrovers i Gjykatës në Dubai, duke se ka shtyrë për një afat të pacaktuar depërtimin e shqiptarit të akuzuar për trafik ndërkombëtar të tonelatave me kokainë.

Sipas vendimit të siguruar nga emisioni ‘Në Shënjestër’ drejtësia në Dubai vendosi të lirojë Armando Pacanin, derisa Brazili të plotësojë dokumentacionin e nevojshëm, duke përfshirë përkthimet në gjuhën arabe si dhe vulat zyrtare. Kërkesa për ekstradim që ishte kthyer pas edhe në muajin gusht të vitit 2024, ku Autoriteti Qendror i Emirateve të Bashkuara Arabe, i la afat 30 ditor autoriteteve në Brazil që të sillnin dokumentacion të përkthyer dhe të nënshkruar siç duhet, gjë që nuk ndodhi.

Ajo u dërgua përfundimisht më 3 dhjetor të vitit të kaluar. Pacani akuzohet se është marrësi i 17 tonëve kokainë të dërguar në Evropë, me një vlerë të përllogaritur prej 3.8 miliardë dollarë, ndërkohë që avokati i tij ka mbrojtur pafajësinë e klientit, duke deklaruar se provat janë të dyshimta dhe se liria e dhënë në Dubai është konform ligjit.