Kryeministri Edi Rama në një mesazh të parë publik para nisje së vit të ri shkollor, që do të jetë tepër i vështirë për shkak të pandemisë Covid-19 shprehet se, 1997 shkolla kanë 1 turn, 472 me 2 turne, 183 shkolla kanë tre nënturne.

Rama përmendi disa nga masat, duke theksuar se në asnjë rast nuk do ketë më shumë se 20 nxënës në klasë, ndërsa i bëri thirrje drejtuesve të arsimit dhe mësuesve për respektim maksimal të rregullave si fillim nga vetë ata dhe të jenë gati për një punë të vështirë duke punuar ditë-natë.

Ai përmendi skenarin e mësimit online një javë pas mësimit në klasa dhe tha se ruajtja e shëndetit është një sfidë e jashtëzakonshme jo vetëm për të filluar por edhe vijuar e përfunduar vitin shkollor.

“Duke parë se çfarë ndodh nëpër botë, padiskutim që jemi të shqetësuar lidhur me domosdoshmërinë për një nivel maksimal performance të gjithë zinxhirit të drejtimit të shkollave për këtë arsye MAS ka kryer një punë të thelluar dhe ka vënë në dispozicionin tuaj një udhëzues goxha të detajuar për fillimin e vitit shkollor, por përtej çfarë është studiuar dhe duke u analizuar me shumë përgjegjësi dhe përgjegjshmëri që është hedhur në këtë udhëzues, suksesi lidhet me shumëfishimin e energjive që ju dhe gjithë skuadrat tuaja së bashku me drejtuesit e shkollave duhet të vini në dispozicion të këtij viti.

Duhet ta bëni natën ditë pa u lodhur dhe pa pushim dhe të jeni në krye të detyrës në terren, ju personalisht dhe t ë2 gjithë ata që ju punoni çdo ditë dhe për të ndjekur me rigorozitet udhëzuesin. Që nga drejtuesit e shkollave deri tek çdo mësues përfshirë edhe prindërit.Kjo do të thotë që udhëzuesin jo vetëm duhet ta mbani mirë parasysh në çdo paragraf të tijin po duhet ta mishëroni jut ë parët. E dini shumë që funksionimi I shkollës do të jetë ndryshe nga vitet e tjera dhe shkollat do të funksionojnë me 1, 2 dhe 3 turne. Ashtu sikur e di se, 1997 shkolla kanë 1 turn, 472 me 2 turne, 183 shkolla kanë tre nënturne.

Mësimi do të zhvillohet me turne dhe orë 30 minutshe ku në klasa duhet të respektohen rregullat dhe s’duhet të ketë asnjë klasë me më shumë se 20 nxënës. Javën e parë do të zhvillohet në klasa dhe 1 javë online.

Dje u hapën 600 klasa nëpër shkollat publike për 4500 nxënës që e kishin të pamundur gjatë karantinës të ndiqnin mësimin online. Të gjithë institucionet arsimore që po marrin masat për fillimin e vitit të ri shkollor janë në një sfidë të jashtëzakonshme jo thjesht për të filluar por për të vazhduar dhe përfunduar këtë vit shkollor.

Pas trajnimeve të vazhdueshme me drejtuesit arsimorë, pajisjen me bazë material të nevojshme ku shtohen këtë vit dorezat alkool termometër etj, do të ketë një person nga sistemi I shëndetit publik pranë shkollës, ju lutem duhet të jenë kontakt I juaji I përditshëm, për t’ju gjendur pranë për të këmbyer një informacion. Në dijeninë time procesi I vijëzimeve nëpër shkolla po përfundon dhe sigurimi I distancës fizike në të gjitha mjediset e tyre është domosdoshmëri por thënë kjo është absolutisht e domosdoshme që të kuptohet nga të gjithë ju që nuk bëhet fjalë për të vendosur në rresht persona adult por burra dhe gra, djem dhe vajza që janë në moshën e tyre të pjekurisë, bëhet fjalë për të disiplinuar sjelljen në mjedisin social të një grupi moshash shumë delikate dhe prandaj është e domosdoshme që ky proces të kryhet me kujdes dhe përkushtim”, shprehet Rama.

