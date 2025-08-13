Me urdhër të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, trupat e Gardës Kombëtare kanë zënë pozicione në Uashington. Sipas Pentagonit, Trump ka mobilizuar gjithsej rreth 800 trupa të Gardës Kombëtare. Trump e justifikoi vendosjen me një “emergjencë” të supozuar sigurie në Uashington.
Megjithatë, kryetarja e bashkisë Muriel Bowser theksoi se krimi është në nivelin më të ulët në 30 vjet.
Përveç kësaj, Trump e ka vënë policinë e Uashingtonit nën kontrollin e Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së dhe ka mobilizuar agjentë të FBI-së në kryeqytet. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, tha se rreth 850 oficerë ofruan siguri gjatë natës së të martës dhe arrestuan 23 persona.
Akuzat varionin nga vepra të rënda penale si vrasja ose posedimi i paligjshëm i një arme zjarri deri te vepra më të lehta penale si shmangia e pagesës së tarifës ose drejtimi i mjetit nën ndikimin e alkoolit.
“Ky është vetëm fillimi”, tha Leavitt. Muajin e ardhshëm, administrata Trump do të ndjekë “çdo kriminel të dhunshëm” në Uashington. Trump tha të hënën se dëshiron të mbrojë kryeqytetin e SHBA-së nga “krimi, gjakderdhja, kaosi, mjerimi dhe më keq”. Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth i tha Fox News se vendosja e Gardës Kombëtare mund të zgjasë me javë ose muaj, varësisht nga vullneti i Trump. Me ndihmën e një dekreti emergjence, presidenti gjithashtu mund ta vendosë policinë lokale nën kontrollin e qeverisë për 30 ditë.
Shtëpia e Bardhë po i kërcënon njerëzit e pastrehë në Uashington me burgim. Ata që preken duhet të çohen në strehimore për të pastrehët për të marrë ndihmë me varësinë ose sëmundjet mendore nëse është e nevojshme, tha zëdhënësja e Trump, Karoline Leavitt, në një konferencë për shtyp.
Megjithatë, kushdo që nuk i përmbahet kërkesës së policisë përballet me gjoba ose burgim, tha ajo.
Trump kishte kërcënuar tashmë se do t’i dëbonte të pastrehët. “Të pastrehët duhet të zhvendosen, TANI”, shkroi ai në platformën e tij Truth Social. Ai gjithashtu postoi foto që tregonin tenda dhe ndotje në anë të rrugës.
“Ne do t’ju ofrojmë strehim, por LARM nga kryeqyteti.” Leavitt komentoi të martën se administrata po vazhdonte ta shqyrtonte këtë mundësi.
Me urdhër të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, trupat e Gardës Kombëtare kanë zënë pozicione në Uashington. Sipas Pentagonit, Trump ka mobilizuar gjithsej rreth 800 trupa të Gardës Kombëtare. Trump e justifikoi vendosjen me një “emergjencë” të supozuar sigurie në Uashington.
Megjithatë, kryetarja e bashkisë Muriel Bowser theksoi se krimi është në nivelin më të ulët në 30 vjet.
Përveç kësaj, Trump e ka vënë policinë e Uashingtonit nën kontrollin e Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së dhe ka mobilizuar agjentë të FBI-së në kryeqytet. Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, tha se rreth 850 oficerë ofruan siguri gjatë natës së të martës dhe arrestuan 23 persona.
Akuzat varionin nga vepra të rënda penale si vrasja ose posedimi i paligjshëm i një arme zjarri deri te vepra më të lehta penale si shmangia e pagesës së tarifës ose drejtimi i mjetit nën ndikimin e alkoolit.
“Ky është vetëm fillimi”, tha Leavitt. Muajin e ardhshëm, administrata Trump do të ndjekë “çdo kriminel të dhunshëm” në Uashington. Trump tha të hënën se dëshiron të mbrojë kryeqytetin e SHBA-së nga “krimi, gjakderdhja, kaosi, mjerimi dhe më keq”. Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth i tha Fox News se vendosja e Gardës Kombëtare mund të zgjasë me javë ose muaj, varësisht nga vullneti i Trump. Me ndihmën e një dekreti emergjence, presidenti gjithashtu mund ta vendosë policinë lokale nën kontrollin e qeverisë për 30 ditë.
Shtëpia e Bardhë po i kërcënon njerëzit e pastrehë në Uashington me burgim. Ata që preken duhet të çohen në strehimore për të pastrehët për të marrë ndihmë me varësinë ose sëmundjet mendore nëse është e nevojshme, tha zëdhënësja e Trump, Karoline Leavitt, në një konferencë për shtyp.
Megjithatë, kushdo që nuk i përmbahet kërkesës së policisë përballet me gjoba ose burgim, tha ajo.
Trump kishte kërcënuar tashmë se do t’i dëbonte të pastrehët. “Të pastrehët duhet të zhvendosen, TANI”, shkroi ai në platformën e tij Truth Social. Ai gjithashtu postoi foto që tregonin tenda dhe ndotje në anë të rrugës.
“Ne do t’ju ofrojmë strehim, por LARM nga kryeqyteti.” Leavitt komentoi të martën se administrata po vazhdonte ta shqyrtonte këtë mundësi.
Leave a Reply